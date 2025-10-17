180 Aussteller sind mit dabei Bad Kreuznacher Baumesse auf Pfingstwiese ist eröffnet Josef Nürnberg 17.10.2025, 16:02 Uhr

i In Vertretung von Oberbürgermeister Emanul Letz eröffnete Freitagvormittag der frühere Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (links) die Messe. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Von Balkonkraftwerken bis zu historischen Haustüren: Die Baumesse in Bad Kreuznach zeigt, wie modern Wohnen heute funktioniert – und warum die Ferienzeit der perfekte Messetermin sind.

Die Baumesse Bad Kreuznach öffnete am Freitagmorgen ihre Tore. Noch bis einschließlich Sonntag zeigen zahlreiche Aussteller – viele aus der Nahe-Region – alles Neue und Bewährte zu den Themen Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen, wobei in diesem Jahr das Angebot in Sachen Photovoltaikanlagen nochmals gewachsen ist.







