180 Aussteller sind mit dabei
Bad Kreuznacher Baumesse auf Pfingstwiese ist eröffnet
In Vertretung von Oberbürgermeister Emanul Letz eröffnete Freitagvormittag der frühere Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (links) die Messe.
Von Balkonkraftwerken bis zu historischen Haustüren: Die Baumesse in Bad Kreuznach zeigt, wie modern Wohnen heute funktioniert – und warum die Ferienzeit der perfekte Messetermin sind.

Die Baumesse Bad Kreuznach öffnete am Freitagmorgen ihre Tore. Noch bis einschließlich Sonntag zeigen zahlreiche Aussteller – viele aus der Nahe-Region – alles Neue und Bewährte zu den Themen Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen, wobei in diesem Jahr das Angebot in Sachen Photovoltaikanlagen nochmals gewachsen ist.

