„Haus in Haus“-Lösung?
Bad Kreuznacher Bäderhaus: So läuft der Verkauf ab
Das denkmalgeschützte Bäderhaus in Bad Kreuznach steht vor einem möglichen Besitzerwechsel – ein Verkauf soll neue Nutzungspersp
Das denkmalgeschützte Bäderhaus in Bad Kreuznach steht vor einem möglichen Besitzerwechsel – ein Verkauf soll neue Nutzungsperspektiven eröffnen.
Marian Ristow

Das denkmalgeschützte Bäderhaus sucht einen neuen Betreiber – doch der Verkauf ist komplex. Welche Pläne die Stadt verfolgt und warum die "Haus in Haus"-Idee eine Chance sein könnte, verrät Bürgermeister Blechschmidt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Bad Kreuznacher Stadtrat hat entschieden, dass der Betrieb des Bäderhauses zum 30. Juni 2027 eingestellt wird und nun macht man sich seitens der Verwaltung auf den Weg, die denkmalgeschützte Immobilie auf dem Markt zu positionieren. Dazu müssen zunächst alle Formalitäten erfüllt sein.
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