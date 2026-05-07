Mehr Kontrollen geplant
Bad Kreuznach will illegale Müllentsorgung stoppen
Die illegale Müllentsorgung kostet die Stadt im Jahr rund 400.000 Euro.
Die illegale Müllentsorgung kostet die Stadt im Jahr rund 400.000 Euro.
Josef Nürnberg

Das Ordnungsamt soll in Zukunft regelmäßig Kontrollen an bekannten Stellen, wo illegal Müll entsorgt wird durchführen. Das forderte die SPD und stieß dabei größtenteils auf Zustimmung, jedoch auch etwas Spott. 

Lesezeit 1 Minute
Die SPD-Fraktion hat im Stadtrat Bad Kreuznach gefordert, gegen die illegale Müllentsorgung konsequent vorzugehen. Ihr Antrag: Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollen an den bekannten Ablagerungsstellen kontrollieren, um Leute, die wild Müll ablagern, auf frischer Tat zu ertappen.

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