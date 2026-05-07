Das Ordnungsamt soll in Zukunft regelmäßig Kontrollen an bekannten Stellen, wo illegal Müll entsorgt wird durchführen. Das forderte die SPD und stieß dabei größtenteils auf Zustimmung, jedoch auch etwas Spott.
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Die SPD-Fraktion hat im Stadtrat Bad Kreuznach gefordert, gegen die illegale Müllentsorgung konsequent vorzugehen. Ihr Antrag: Mitarbeiter des Ordnungsamtes sollen an den bekannten Ablagerungsstellen kontrollieren, um Leute, die wild Müll ablagern, auf frischer Tat zu ertappen.