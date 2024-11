Bad Kreuznach Bad Kreuznach will das Graffiti-Sprayen kanalisieren: Erste „Legal Wall“ auf der Pfingstwiese Josef Nürnberg 28.10.2024, 11:00 Uhr

i Hemdsärmelig ging Oberbürgermeister Emanuel Letz zu Werke. Josef Nürnberg. Josef Nürnberg

Auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese wurde die erste "Legal Wall" für Graffiti-Sprayer bereitgestellt.

Künftig können sich Graffiti-Sprayer ohne Straftatbestand und ohne vorherige Anmeldung legal austoben. Initiiert wurde das Projekt von der Stadtjugendförderung. Start war am Donnerstag an der Toilettenanlage auf der Pfingstwiese. Die Stadt hofft durch die Bereitstellung so genannter „Legal Walls“ das wilde Sprühen in den Griff zu bekommen.

