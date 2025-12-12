Anwohner versammeln sich Bad Kreuznach: Widerstand gegen Parkpläne formiert sich Josef Nürnberg 12.12.2025, 00:00 Uhr

i Gerd Cremer, der im Gebiet, indem künftig Parkgebühren erhoben werden, ein Haus besitzt, und zudem kommunalpolitisch für den Büfep aktiv ist, machte seinem Unmut über die Parkpläne der Stadt während der Anwohnerversammlung Luft. Josef Nürnberg

Bad Kreuznach steht vor einem Streit um Parkgebühren: Anwohner fühlen sich übergangen, Klinikmitarbeiter fürchten hohe Kosten. Doch nun formiert sich Widerstand – mit überraschenden Forderungen. Was plant der Stadtrat nun?

Am Donnerstagabend hatte der Stadtrat die Erhebung von Parkgebühren für öffentliche Parkflächen in der hinteren Ringstraße, Agricolastraße, Cauerstraße, Sponheimerstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Moltkestraße, Weinkauffstraße, im Wohngebiet rund um die Heinrichstraße und in der Berliner Straße auf der Tagesordnung.







Artikel teilen

Artikel teilen