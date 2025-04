HA! Von allen ländlich geprägten Landkreisen in Deutschland ist der Kreis Bad Kreuznach derjenige, der, was den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) betrifft, am besten durchblutet ist, verrät uns die Greenpeace-Studie „Abgehängt“. Das klingt formidabel, man sollte es aber besser umformulieren – um der Realität gerechter zu werden. Der Kreis Bad Kreuznach ist der ländlich geprägte Landkreis in Deutschland, der in Sachen öffentliche Verkehrsmittel am wenigstens abgehängt ist. Dabei rangiert unser Kreis in Sachen „Ländlichkeit“ in der Mitte, ist ein „ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen“.

Sei es drum: Das ist aus meiner Sicht eine positive Nachricht. Und da ich mich aus dem Stegreif heraus nicht erinnern kann, wenn „wir“ mal wieder etwas zu beklatschen und zu bejubeln hatten, nehme ich diesen Anlass gern, um zumindest ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten. Aber auch hier mit Einschränkung: Die Gründung der KRN hat viel Geld gekostet, ihr Betrieb ebenso.

„Ob kommunal oder privat, am Ende muss man drauflegen“ – das gilt auch für die Bad Kreuznacher Bäderlandschaft, die demnächst eine gravierende Veränderung erfahren muss. Vor allem muss der Austausch der verfestigten und längst bekannten Standpunkte zwischen Stadt (kein Geld) und Gesellschaft (ebenso kein Geld) aufhören. „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn!“, heißt es im „Vorspiel auf dem Theater“ in Goethes „Faust“.

In beiden Fällen gilt: Die Politik muss entscheiden und sich dabei ehrlich machen. Sie muss sich die Frage beantworten: „Wie viel Geld ist uns ein guter ÖPNV wert?“ und „Wie viel Geld möchten wir in die Crucenia-Thermen stecken?“ Wer ernsthaft glaubt, die Felder ÖPNV und öffentliche Badeanstalten wären ohne Zuschüsse und Subventionen – wer auch immer sie bekommen mag – zu betreiben, der träumt. Egal wie es kommt, aber in Bad Kreuznach wird weiter geplanscht. Alles andere kann sich niemand erlauben. Aber: Die Stadt muss die Bäder selbst betreiben. Aber: Die Stadt muss die Bäder selbst betreiben. Und, verzeihen Sie den Ausdruck: Politik und Verantwortliche müssen endlich den Arsch in der Hose haben etwas zu entscheiden statt nur zu beraten. Das schadet der Glaubwürdigkeit.

