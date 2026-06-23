Crash stoppt den Verkehr
Bad Kreuznach: Verkehrsunfall blockiert Berliner Straße
Ein umgestürztes Fahrzeug blockierte die Berliner Straße, während Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Unfallstelle sich
Ein umgestürztes Fahrzeug blockierte die Berliner Straße, während Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Unfallstelle sicherten.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein Unfall auf der Berliner Straße stoppte am Montag den Verkehr und rief Feuerwehr und Passanten auf den Plan. Nicht alle Verkehrsteilnehmer zeigten Verständnis. 

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Bad Münster am Stein-Ebernburg hinter der Schlossgartenstraße in Richtung Altenbamberg ist am Montag, 22. Juni, gegen 13.45 Uhr ein Pkw auf einen geparkten Pkw aufgefahren, berichtet die Feuerwehr. Dadurch drehte sich das Fahrzeug auf die Fahrerseite.

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