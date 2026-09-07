Betrüger täuscht Gefahren vor Bad Kreuznach: Trickdieb gibt sich als Hausmeister aus 07.09.2026, 14:03 Uhr

i Die Polizei warnt vor Trickbetrügern: Ein falscher Hausmeister hat in Bad Kreuznach Schmuck und Bargeld gestohlen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein perfider Betrugsfall in Bad Kreuznach: Ein Mann gab sich als Hausmeister aus und verschaffte sich so Zugang zu einer Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Am Samstag, 5. September, kam es in Bad Kreuznach in der Straße „Am Jahrmarktstreppchen“ zwischen 21.30 und 22.15 Uhr zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Hausbewohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand das Vertrauen der Geschädigten.







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