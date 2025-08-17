Rudolf Hornberger ist verstorben. Der Hombes ist nicht mehr. Ein großer Verlust für die Stadt Bad Kreuznach und auch für den „Oeffentlichen Anzeiger“.

Kultfigur, Lichtgestalt, Mundartdichter, Reporter, Fotograf, Bankangestellter, Lebemann, Naturbursche, Alltagschronist, Heimatforscher, Stehaufmännchen, Freigeist, Philosoph, Hans Dampf in allen Gassen, Deutschlands ältester Motorradfahrer, nachdenklicher Beobachter des Daseins, unzählige seiner „Schdiggelcher“ waren Kult – nun heißt es Abschied nehmen. Rudolf Hornberger, besser bekannt als „Hombes“, ist am Freitagabend im Alter von 94 Jahren verstorben.

Auch wenn der Tod im 95. Lebensjahr kein ganz unerwarteter Gast ist, kommt sein Tod doch überraschend. Vor vier Wochen hatte er „di Flatter gemacht“, wie er ausgedrückt hatte. Ein kleiner Motorradunfall in der Gymnasialstraße – ein Taxifahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen. Ein Sturz, eine stark blutende Wunde. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus ging es wieder nach Hause. Der Tausendsassa schien unkaputtbar.

Wenn er seine E-Mails mit „de ältscht Bock im Stall“ unterzeichnete, dann hatte das etwas Bittersüßes. Mit seinem Alter ging er lakonisch um, reflektiert, mitunter nachdenklich. Dass ein hohes Alter aber nicht bloß eine Bürde sein musste, zeigte er täglich. Der Hombes blieb nie stehen, war immer am Puls der Zeit. Wo andere abbauten, legte er noch eine Schippe drauf. Tägliche E-Mails, TikTok, mittels künstlicher Intelligenz erstellte Bilder, die seine Kolumne zieren sollten, er war immer auf Ballhöhe.

i Der Hombes in seinem Büro - dort, wo seine unzähligen Geschichten, Anekdoten und Einwürfe entstanden. Das Foto wurde am 7. August aufgenommen - acht Tage vor seinem Tod. Marian Ristow

„Man muss immer wieder Neues anfangen, sonst vertrottelt man“, sagte er. Und im Ruhestand angekommen, Rudolf Hornberger verbrachte sein erstes Arbeitsleben bei der Sparkasse Rhein-Nahe, legte er erst so richtig los: lange Haare, Lederjacke, Motorrad (erst eine Virago 535, dann eine Yamaha 500). „Jetzt dreht er durch“, hätten die Leute damals gesagt. Seit Anfang der 1960er-Jahre machte er Fotos für seinen „Oeffentlichen“ – 35 Jahre lang. „Samsdachs unn sunndachs bin ich für de Oeffentliche dorum gezoo“, erzählte er.

Sportler war er selbst, genau wie sein Vater, der ebenso schon Hombes genannt wurde. Die Brücke über den Ellerbach von der Magister-Faust- zur Schuhgasse trägt den Namen „Hombes-Briggelche“. Sie erinnert nicht an den gegenwärtigen Hombes, sondern an Rudolf Hornbergers Vater. Karl-Anton Hornberger war in den 1920er-Jahren ein regelrechter Sportstar. Er war einer der besten Weitspringer und hielt jahrelang mit 7,33 Metern den deutschen Rekord. Hombes senior sprang auch dort noch über den Ellerbach, wo der so breit war, dass andere längst passen mussten.

Große Sprünge machte der „Junior“ in seinem zweiten Leben als Kolumnist und Mundartdichter. Ihn zog es nach draußen, er wollte unter Leute. „Perseenlich waad ich noch druff, dass di innere Ruhe e’mol bei merr Inkehr hält. Doch noch bin ich zawwelich wie ’ne Laus im Grind, es freet sich nor wie lang noch? Das weeß merr halt nit so genau“, sagt er an seinem 75. Geburtstag. Er schrieb Bücher, versuchte das Kreiznacher Platt in die Zukunft zu retten, machte sich um den Dialekt in der Kurstadt verdient. Seine Kolumne „ Em Hombes in die Fiiß gelaaf“ war Kult.

i Anlässlich seines 90. Geburtstag wurde der Hombes von der Stadt mit einer Feierstunde im Haus der Stadtgeschichte geehrt. Marian Ristow

„Er hatte unglaubliche Nehmerqualitäten“, sagt sein Sohn Matthias. 2014 verstarb Rosel Hornberger, mit der der Hombes 60 Jahre verheiratet war, 67 waren sie gar ein Paar. Ein Tiefschlag für den Familienmensch – aber auch diese Krise überwand er. Sohn Matthias und Tochter Ute sowie die fünf Enkelkinder hielten ihn immer auf Trab. Später verbrachte er viel Zeit mit seiner Freundin Veronika aus Hallgarten.

Alle drei Tage trudelte eine E-Mail mit einem neuen Hombes-Stück in der Redaktion ein. Seit der Corona-Pandemie erlebte er regelrechtes kreatives Hoch. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Gedanken, Worte, Episoden, die künftig schmerzlich vermisst werden.

Seine letzte Kolumne, ein Abgesang auf den Jahrmarkt, den man mit 94 Jahren nicht mehr braucht und mit dem man ganz abgeschlossen hat, liest sich mit dem Wissen von heute ganz anders. Der Jahrmarkt als Allegorie auf das Leben? Auch das wäre ihm zuzutrauen gewesen.

Vor einigen Wochen schrieb er: „ Wi heeßt’s: ‚Es kann am Abend anders sein, als es am frühen Morgen war.‘“ Und so geschah es am Freitagabend, dem Tag als der 195. Jahrmarkt eröffnet wurde. Einige Minuten vor Mitternacht verstarb der Hombes im Krankenhaus St. Marienwörth. Die Lücke, die er als Mensch und Kolumnist hinterlässt, wird nicht zu schließen sein.