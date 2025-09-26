Der Kauf von Anti-Terror-Pollern stand ziemlich weit oben auf der Wunschliste von Ordnungsdezernent Markus Schlosser. Der Stadtrat hat die Mittel jetzt freigegeben. Denn die Zeit drängt: Für den Weihnachtsmarkt werden welche gebraucht.
Lesezeit 3 Minuten
Die Stadt schafft fünf Anti-Terror-Poller zum Schutz der Zufahrten bei Veranstaltungen im Freien an. Die im Haushalt dafür angesetzten Finanzmittel in Höhe von 200.000 Euro einschließlich den Kosten für einen notwendigen externen Berater für den Zufahrtsschutz waren bislang aber mit einem Sperrvermerk versehen.