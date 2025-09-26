Stadtrat gibt die Mittel frei Bad Kreuznach schafft fünf Anti-Terror-Poller an 26.09.2025, 15:00 Uhr

i Diese Schweizer Anti-Terror-Poller hat Bad Kreuznach aus Kaiserslautern gemietet. Am Jahrmarkt kamen sie zum ersten Mal zum Einsatz. Sascha Schober von der Sicherheitsfirma Wisec (rechts) und Markus Cortes de la Cochica (Mitte) demonstrierten, wie der Poller zu handhaben ist. Ordnungsdezernent Markus Schlosser hätte gern eigene im Bauhof. Die Mittel dafür hat der Stadtrat jetzt freigegeben. Robert Neuber

Der Kauf von Anti-Terror-Pollern stand ziemlich weit oben auf der Wunschliste von Ordnungsdezernent Markus Schlosser. Der Stadtrat hat die Mittel jetzt freigegeben. Denn die Zeit drängt: Für den Weihnachtsmarkt werden welche gebraucht.

Die Stadt schafft fünf Anti-Terror-Poller zum Schutz der Zufahrten bei Veranstaltungen im Freien an. Die im Haushalt dafür angesetzten Finanzmittel in Höhe von 200.000 Euro einschließlich den Kosten für einen notwendigen externen Berater für den Zufahrtsschutz waren bislang aber mit einem Sperrvermerk versehen.







