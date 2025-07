S chierke im Harz., Ferienhaus Klaus, Samstag, 9 Uhr morgens. Das Telefon klingelt. Ich nehme ab. Ein bekannter Bad Kreuznacher Herr ist am Telefon. Er will wissen, wo denn bitteschön das beliebte „Schwätzchen“ bleibe. Ich sage ihm, dass mein Kollege Harald Gebhardt, der Meister des „Schwätzchens“, im Urlaub weilt, und die Kolumne deswegen ausfallen muss. Der Herr meint, ein Samstag ohne „Schwätzchen“ sei nur schwer erträglich, was ich sofort einsehe und sofortige Besserung verspreche. Also dann. Wollen wir mal.

Urlaub in der Vergangenheit

i Rosemarie Schitteck ist nach Rumänien zurückgekehrt. Rosemarie Schitteck

Mir fallen nicht viele Menschen ein, die anderen so viel Gutes getan haben, wie Rosemarie Schitteck. Unzählige Hilfstransporte nach Rumänien hat sie organisiert, umtriebig Geld organisiert, Spenden eingesammelt. Einfach eine Wucht die Frau. Nun hat sie einen „Urlaub“ in ihrer Vergangenheit gemacht.

„14 Jahre lang hatte ich den großen Wunsch, nach sehr vielen Hilfstransporten nach Rumänien, die alten Menschen, die noch leben und die kinderreichen Familien in den Hütten, noch einmal zu sehen. Die meisten der selbstbegleiteten und organisierten 280 Transporte gingen von Bad Kreuznach und Umgebung nach Rumänien, weil die Not nach der Revolution 1989 zu groß war. Dieser Herzenswunsch ist jetzt, vor ein paar Tagen, in Erfüllung gegangen und ich habe Rumänien in der jetzigen Zeit, kaum noch wieder erkannt“, schreibt sie dem „Oeffentlichen“. „Der Wohlstand, die bessere Infrastruktur, sowie die Armut, sind beide enorm gewachsen. In Begleitung meiner Tochter und Schwägerin haben wir viele alte und kranke Menschen besucht und viel Elend gesehen. Zu kaufen gibt es jetzt in den Supermärkten alles zu hohen Preisen, nur haben viele Menschen kaum Geld, um sich viel leisten zu können. Die Kosten für Medikamente und Arztbesuche sind kaum aufzubringen. Wir haben wieder viele Lebensmittel vor Ort eingekauft und Pakete und Tüten gepackt und an Familien und kranke Menschen verteilt. Kleidung hatten wir nur so viel mit, soviel wir im Flugzeug mitnehmen durften, die aber auch fast alle dortgeblieben ist“, erzählt die Bad Kreuznacherin weiter.

Secondhand Geschäfte finde man in den Städten überall. Die Preise der Textilien seien nicht hoch. „Durch Geldspenden und Basareinnahmen konnten wir auch den armen Familien am Rande der Stadt, in den ärmlichen Hütten, die so gut wie nichts besitzen, nur sehr viele Kinder haben, helfen. Es war nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch die Freude auf beiden Seiten, war sehr groß! Jetzt müssen wir sehen, dass die Hüttenbewohner, vor dem Winter einen Blechofen, der dort üblich ist, bekommen und einen Kochtopf, sodass sie wenigstens eine Suppe kochen können und es warm haben. Alle Öfen, die wir vor zwei Jahren angeschafft haben, sind durchgerostet und nicht mehr zu gebrauchen. Eine 32-jährige Frau stand vor der Geburt ihres neunten Kindes! Alle Kinder leiden sehr darunter, leben in viel Schmutz und haben Hunger. Transporte kann ich gesundheitlich und altersbedingt nicht mehr zusammenstellen. Doch durch Spenden und Basareinnahmen für 27 Hütten je einen Ofen im Wert von 150 Euro dort zu kaufen und zu finanzieren, das ist unter Ziel“, schließt Rosemarie Schitteck. Sie informiert: „Wir nehmen übrigens wieder Wolle für unsere Strickgruppe entgegen.“

Dank den Baumeistern

i Viele Unterstützer und Helfer folgten der Einladung zum zünftigen Mittagessen in der Andre-Beitner-Hütte. Waldhilfe-Vorsitzender Kristof Mades (6. von rechts) bedankte sich insbesondere bei den Projektpartnern Simone Schwenk (5. von rechts), Ralph Ewert (4. von rechts), Bruno Eder (3. von rechts) und Hansjörg Rehbein (rechts). Heike Rehbein

Die neue André-Beitner-Hütte in der Nähe des Freizeitgeländes Kuhberg ist längst in neuem Glanz erstrahlt. Nun hat sich der Verein Waldhilfe, der hinter dem Projekt steht, bei den Helfern bedankt.

Nach der Vereinsgründung im Jahr 1986 war André Beitner, der vielen zusammen mit Jens Holste als Betreiber des „Le Bistro“ am Salinenbrunnen ein Begriff sein dürfte, der unermüdliche Motor des Vereins, bis zu seinem Tod im Jahr 1996. 200.000 Mark wurden für „Pflege, Erhaltung und Rettung der freien Natur“ gesammelt und in die Wiederaufforstung im Stadtwald investiert. Dort, auf dem Freizeitgelände Kuhberg, steht nun eine große Hütte, die nach Beitner benannt ist. Die Waldhilfe als Trägerin des Projektes bedankte sich mit einem zünftigen Mittagessen in der Hütte bei Unterstützern und Mitstreitern. Rund 25.000 Euro Spenden wurden gesammelt und viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit investiert.

Waldhilfe-Vorsitzender Kristof Mades hatte für die „Hauptmacher“ Geschenke mitgebracht. Planer und Bauleiter war der Zimmerermeister Bruno Eder. Vom Kooperationspartner der Lebenshilfe Chancen Zentrum gemeinnützige GmbH leitete Werkzeugmachermeister Ralph Ewert die Mitarbeiter der Werkstatt an, beim Zurechtschneiden der Bretter und Erstellen des Rohbaus. Beide erhielten als Dank und Anerkennung Bad-Kreuznach-Einkaufs-Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro. 500 Euro wurden an die Lebenshilfe Chancen-Zentrum gemeinnützige GmbH überwiesen, die den Betrag in die Anschaffung von Defibrillatoren einfließen lassen. Darüber freute sich Simone Schwenk, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, sehr.

Mades bedankte sich auch bei Hansjörg Rehbein, dem Initiator des Spendenprojektes. Rehbein skizzierte kurz die Entstehungsgeschichte. Die Witwe von André Beitner, Teddy Beitner, beklagte im Sommer 2018 bei der damaligen Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer, dass das Hinweisschild zu dem 1999 eingeweihten Andre-Beitner-Freizeitzentrum, einem Grillplatz an der Panzerstraße, verschwunden ist. In seiner Stellungnahme wies der damalige Revierförster Ralph Barme auf den desolaten Zustand der Hütte hin und schlug vor, eine neue auf dem städtischen Freizeitgelände auf dem Kuhberg zu bauen. Dafür gab die Oberbürgermeisterin grünes Licht. Es dauerte aber noch einige Zeit, bis so viel Geld gesammelt worden war, dass man beginnen konnte. Corona sorgte für einen Baustopp, sodass die Hütte erst Ende 2023 fast fertiggestellt war. Im Frühjahr 2024 bildete die Dacheindeckung den Abschluss.

Löwensteg: Es fehlt etwas in der Stadt

i Ein "Bretter- und Stahlverhau" als Ersatz für den Löwensteg? Soweit soll es laut Stefan Butz nicht kommen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

„Geht doch. Nun sind plötzlich alle wieder pro Löwensteg. So wurde es in der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Nachdem die wichtige Verbindung beinahe klang- und sanglos abgebaut und nicht mehr ersetzt worden wäre, dreht sich nun alles um einen möglichen Ersatzbau. 2.500 Unterschriften, gesammelt von den Kollegen Hermann Holste, Jürgen Locher und mir, haben dann eben doch Auswirkungen auf die Stadtpolitik“, schreibt Stadtrat Stefan Butz von der Progressiven Liste Bad Kreuznach (PBK) in einer Pressemeldung. Dass der Stadtrat sich bewusst sei, dass es einer schnellen Lösung bedürfe, sei positiv. Bis zum Ende der Sommerferien soll das Stadtbauamt so weit sein, dass man direkt loslegen kann. Allerdings sei, so Butz beim „Wie“ Luft nach oben. „Da wurde im Rat ernsthaft über einen Bretter- und Stahlverhau diskutiert, den doch ein Gerüstbauer auf dem Hof so günstig wie möglich zusammenklöppeln könne. Man merkt Fußgänger,behinderte Menschen, Alte und Schüler sollen möglichst deutlich unter dem Haushaltsansatz billig abgespeist werden. Im Gegensatz zur stets gepamperten Autolobby haben diese Gruppen leider nicht die breite politische Unterstützung, die ihnen gebührt“, echauffiert Butz sich.

Also verfolge er die Kampagne „Löwensteg retten“ weiter. Bei der gehe es schließlich um einen adäquaten Ersatzbau und nicht um die Billig-Billig-Lösung. „Das heißt: Ein Steg, der in der Funktionalität dem alten entspricht, der Bestand hat und so gebaut ist, dass man ihn ohne Probleme herausheben und neu einsetzen kann - sollte die Bahn mit ihrer Forderung, wegen der anstehenden Elektrifizierung alles einen Meter höher zu legen, tatsächlich durchkommen“, schreibt er.

Holzhütte ist verschwunden

i Die massive Hütte, die bis Anfang der Woche vor dem Brückenhaus platziert war, traf nicht den Geschmack von jedermann. Klar war, dass sie weg musste, Jetzt ist sie weg. Kurt Johnen

Sie ist weg. Die äußerst umstrittene Holzhütte gegenüber der neu eröffneten Weinstube im Brückenhaus auf der Alten Nahebrücke wurde Anfang der Woche vom städtischen Bauhof abmontiert. Der Grund? Es mangelte an einer Genehmigung für den Verschlag. „Sie war viel zu hoch, zu dominant“, sagt Werner Klopfer, der die Weinstube mit seinem Sohn Alexander Klopfer betreibt. „Wie groß die Hütte mit ihren Maßen 3,3 auf 2,6 Meter tatsächlich ist, hat uns überrascht“, räumt er ein. Viele hätten sich daran gestört und entsprechend sei das Feedback ausgefallen. „Manches lernt man dann erst in der Praxis. Mir hat es auch nicht gefallen“, so der Weinunternehmer. Man hatte sie als zusätzliche Verkaufsfläche nutzen wollen, aber dann gemerkt, dass man sie eh nicht benötige – und: Die Stadtverwaltung machte eine deutliche Ansage.