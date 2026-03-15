Nur noch Tempo 50 Bad Kreuznach reduziert das Tempo auf der frisch ausgebauten B428 Harald Gebhardt 15.03.2026, 17:00 Uhr

i Nach darf auf der B428 zwischen Mainzer Straße und Bosenheimer Straße Tempo 70 gefahren werden, doch bald gilt dort Tempo 50. Harald Gebhardt

Vierspurig, aber langsamer: Trotz des jüngsten Ausbaus wird die Höchstgeschwindigkeit auf der Ostumgehung demnächst von 70 auf 50 Stundenkilometer gesenkt. Der Landesbetrieb Mobilität reagiert damit auf gefährliche Spurwechsel und leichtsinnige Fußgänger.

Über die Sicherheit auf der seit Kurzem vierspurig ausgebauten Bad Kreuznacher Ostumgehung B428 zwischen den beiden Kreisverkehren Bosenheimer Straße und Mainzer Straße ist in der Stadtpolitik schon länger kontrovers diskutiert worden – nicht nur, weil vor allem nachts Discothekenbesucher über die nun breit ausgebaute Straße, die auch keine Mittelleitplanke hat, zum Burger King auf der anderen Seite laufen.







Artikel teilen

Artikel teilen