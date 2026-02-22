Bürgerwille statt Behördenvotum Bad Kreuznach plant Einwohnerversammlung zu Parkgebühren Harald Gebhardt 22.02.2026, 11:00 Uhr

i Noch in diesem Jahr soll es eine Einwohnerversammlung zum Thema Parkraumbewirtschaftung in der gesamten Stadt geben. Harald Gebhardt

Nach Kontroversen im Stadtrat macht die Verwaltung den Weg für eine umfassende Bürgerbeteiligung frei. Bevor das neue Parkraumkonzept für das gesamte Stadtgebiet beschlossen wird, sollen die Anwohner in einer offiziellen Versammlung zu Wort kommen.

Möglichst noch im ersten Halbjahr soll es eine Einwohnerversammlung nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung zu dem Thema künftige Parkraumbewirtschaftung in der gesamten Stadt geben, bevor diese beschlossen wird. Das hat der Haupt- und Personalausschuss jetzt einstimmig beschlossen.







