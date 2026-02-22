Nach Kontroversen im Stadtrat macht die Verwaltung den Weg für eine umfassende Bürgerbeteiligung frei. Bevor das neue Parkraumkonzept für das gesamte Stadtgebiet beschlossen wird, sollen die Anwohner in einer offiziellen Versammlung zu Wort kommen.
Lesezeit 3 Minuten
Möglichst noch im ersten Halbjahr soll es eine Einwohnerversammlung nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung zu dem Thema künftige Parkraumbewirtschaftung in der gesamten Stadt geben, bevor diese beschlossen wird. Das hat der Haupt- und Personalausschuss jetzt einstimmig beschlossen.