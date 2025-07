Das dominierende Thema in dieser Woche war die Abschiebung der Familie Alcantara/Rivera. Die in Roxheim heimisch gewordene Familie aus El Salvador wurde diese Woche zurück in ihr Heimatland gebracht.

Egal, wie man es dreht oder wendet, egal, wie sehr man beteuert, dass man nur gültiges Recht umsetze: Ich kann nichts Richtiges daran erkennen, wenn man Menschen, die hier in Lohn und Brot stehen, ihren Beitrag zum großen Ganzen leisten, abschiebt. Noch weniger kann ich verstehen, wie es einigen Zeitgenossen an der nötigen Empathie fehlt, die man bei diesem Thema braucht.

Gewinner gibt es bei dieser Angelegenheit weit und breit keine. Allerdings finde ich es bemerkens- und bewundernswert, wie couragiert sich Marcus Lendlein, ehrenamtlicher Flüchtlingskoordinator der Verbandsgemeinde Rüdesheim, einbringt und Tacheles spricht. Davor ziehe ich meinen Hut.

Was im Falle der Familie aus El Salvador ratzfatz geklappt hat, dauerte im Fall des jungen Afghanen, der Windesheim Anfang des Jahres beschäftigt hat, viel, viel länger. Ein ganzes Jahr circa. Der junge Herr wurde nämlich erst am gestrigen Freitag in den Flieger nach Kabul gesetzt. Am Ende bleiben nicht mehr als Zahlen in einer Statistik.

Einige klare Worte möchte ich auch gern noch zur Debatte um den Posten des Klimaschutzmanagers in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach gesagt wissen. Köstlich amüsiert habe ich mich über die Aussage eines Ratsmitgliedes, die wie folgt lautete: „Macht zunächst die Pflicht, dann können wir über die Kür reden!“.

Ähm, wer im Jahr 2025 Klimaschutz noch als „Kür“ bezeichnet, muss sehr blickdichte Scheuklappen besitzen. Mal unabhängig von der sich aus der Addition nüchterner Tatsachen ergebenden Notwendigkeit, einen solchen Posten zu schaffen und besetzen, begreife ich die Logik dahinter nicht. Im Rat glaubt man offenbar, dass die Einstellung eines Klimaschutzmanagers verhindere, dass die Verwaltung ihre Arbeit erledige. Das entzieht sich jeder Nachvollziehbarkeit. Wenn man im VG-Rat solange mit der Besetzung eines solch wichtigen Postens warten möchte, bis die Verwaltung aus deren Sicht „richtig“ arbeitet, dann gute Nacht.

Was gab’s noch in dieser Woche? Ach ja, die Nilgänse. Die invasive Art beherrscht, obwohl sie seit 30 Jahren in Deutschland lebt, die Landessprache immer noch nicht, ist arbeitslos, verweigert die Integration. Kurzum: Nilgänse sofort abschieben! Da muss man nicht mal einen Flug buchen, denn flugfähig sind die Viecher ja sowieso. Kurstadt knallhart! Ihnen ein vergnügliches Wochenende.

