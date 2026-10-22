Der Kämmerer ist deprimiert Bad Kreuznach kämpft 2027 mit 10-Millionen-Euro-Loch Marian Ristow 22.10.2026, 06:00 Uhr

i Im Rathaus der Stadt Bad Kreuznach am Kornmarkt tagen die städtischen Gremien. Noch gibt es für das Jahr 2025 keinen genehmigten Haushalt. Marian Ristow

Ein Defizit von fast 10 Millionen Euro – und keine Lösung in Sicht. Kämmerer Thomas Blechschmidt spricht von einem "deprimierenden" Haushalt. Wie konnte es so weit kommen? Und was bedeutet das für die Stadt?

Bad Kreuznach plant für das kommende Jahr mit einem 9,6 Millionen Euro Defizit. Mit diesem Endergebnis geht die Verwaltung um Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) Anfang November in die dreitätigen Haushaltsberatungen.Ein Papier, das unter großen Anstrengungen zustande gekommen ist und das doch ein gewaltiges Loch aufweist.







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