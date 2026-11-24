Buchvorstellung im Stadtarchiv Bad Kreuznach in der NS-Zeit: Angst prägte den Alltag Harald Gebhardt 24.11.2026, 11:00 Uhr

i Martin Senner (von links), Marita Peil, Franziska Blum-Gabelmann und Jörn Kobes bei der Bruchpräsentation im Haus der Stadtgeschichte Harald Gebhardt

Auf großes Interesse stieß die Buchpräsentation von Marita Peil im Haus der Stadtgeschichte: Die Hobbyhistorikerin und Autorin beschäftigt sich in ihrem neusten Werk mit „Bad Kreuznach unter dem Hakenkreuz“.

„Bad Kreuznach unter dem Hakenkreuz“ ist Marita Peils aufwendigstes, umfangreichstes, schwierigstes und zugleich auch persönlichstes Werk: Auf 864 Seiten in zwei Bänden beschäftigt sie sich mit der dunklen Zeit des Nationalsozialismus in Bad Kreuznach, mit den Ängsten und Zwängen, denen sich die Bürger von dem Regime ausgesetzt sahen und denen sie sich kaum entziehen konnten.







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