Gesundheitsförderer Helmut Hafemann referierte im Seniorenbeirat, wie wichtig es ist, hitzedämpfende Maßnahmen zu fördern. Der Seniorenbeirat will einen Antrag an die Stadt stellen Betroffene, denen Mittel fehlen, zu unterstützen.
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Wie mit Hitze umgehen und sich vor Hitze schützen? Zu diesen Fragen referierte im Seniorenbeirat Gesundheitsförderer Helmut Hafemann. Hafemann ist unter anderem in der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach aktiv – und ohne erschrecken zu wollen, war sein Vortrag erschreckend.