Bad Kreuznach: Im Sommer kein Ort zum Entspannen

Gesundheitsförderer Helmut Hafemann referierte im Seniorenbeirat, wie wichtig es ist, hitzedämpfende Maßnahmen zu fördern. Der Seniorenbeirat will einen Antrag an die Stadt stellen Betroffene, denen Mittel fehlen, zu unterstützen.

Wie mit Hitze umgehen und sich vor Hitze schützen? Zu diesen Fragen referierte im Seniorenbeirat Gesundheitsförderer Helmut Hafemann. Hafemann ist unter anderem in der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach aktiv – und o

hne erschrecken zu wollen, war sein Vortrag erschreckend.