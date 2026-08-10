Vortrag beim Seniorenbeirat
Bad Kreuznach: Im Sommer kein Ort zum Entspannen
Bei andauernder Hitze sind Kältepunkte, wie sie die evangelische Kirchengemeinde Bad Kreuznach mit dem Chor der Pauluskirche bie
Bei andauernder Hitze sind Kältepunkte, wie sie die evangelische Kirchengemeinde Bad Kreuznach mit dem Chor der Pauluskirche bietet, ganz wichtig.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Gesundheitsförderer Helmut Hafemann referierte im Seniorenbeirat, wie wichtig es ist, hitzedämpfende Maßnahmen zu fördern. Der Seniorenbeirat will einen Antrag an die Stadt stellen Betroffene, denen Mittel fehlen, zu unterstützen.

Lesezeit 2 Minuten
Wie mit Hitze umgehen und sich vor Hitze schützen? Zu diesen Fragen referierte im Seniorenbeirat Gesundheitsförderer Helmut Hafemann. Hafemann ist unter anderem in der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach aktiv – und ohne erschrecken zu wollen, war sein Vortrag erschreckend.
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