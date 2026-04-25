Die Schulelternsprecherinnen der Bad Kreuznacher Hofgartenschule halten das Aus des Schulstraßen-Konzepts für falsch. Sie fordern einen Dialog mit Schule, Eltern und Anwohnern, um gemeinsam eine neue Lösung zu finden.
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Der Schulstraßenbereich um die Hofgartenschule hat sich aus Sicht der Schulelternsprecherinnen Anna Batschi und Nora Haase-Aschoff bewährt und muss wieder eingeführt werden. „Dabei lassen wir uns nicht auf einen Schnellschuss oder eine halbgare Lösung ein“, sagen beide im Gespräch mit den „Oeffentlichen“.