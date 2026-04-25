Streit um Schulstraßen-Projekt
Bad Kreuznach: Eltern wollen Gespräche über neue Lösung
Nora Haase-Aschoff (links) und Anna Batschi, Schulelternsprecher der Hofgartenschule halten die Schulstraßen rund um die Hofgart
Nora Haase-Aschoff (links) und Anna Batschi, Schulelternsprecher der Hofgartenschule halten die Schulstraßen rund um die Hofgartenschule keineswegs für gescheitert und möchten allen Beteiligten an einen Tisch holen.
Josef Nürnberg

Die Schulelternsprecherinnen der Bad Kreuznacher Hofgartenschule halten das Aus des Schulstraßen-Konzepts für falsch. Sie fordern einen Dialog mit Schule, Eltern und Anwohnern, um gemeinsam eine neue Lösung zu finden.

Lesezeit 1 Minute
Der Schulstraßenbereich um die Hofgartenschule hat sich aus Sicht der Schulelternsprecherinnen Anna Batschi und Nora Haase-Aschoff bewährt und muss wieder eingeführt werden. „Dabei lassen wir uns nicht auf einen Schnellschuss oder eine halbgare Lösung ein“, sagen beide im Gespräch mit den „Oeffentlichen“.

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