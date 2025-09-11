Sie liefen unermüdlich Runde um Runde, und es hat sich ausgezahlt. Rund 16.000 Euro sammelten die Schüler des Bad Kreuznacher Gymnasiums Am Römerkastell für ihre Partnerschule in Ruanda. Jetzt wurden die erfolgreichsten Spendensammler ausgezeichnet.

i 16.000 Eure kamen beim Spendenlauf für die ruandische Partnerschule Munzanga durch die Schüler des Bad Kreuznacher Gymnasiums Am Römerkastell zusammen. In einer Feierstunden zeichnete Landrätin Bettina Dickes die Schüler aus, die am Spendenlauf für die Partnerschule in Ruanda am aktivsten waren. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

16.000 Euro hatten die Schüler des Gymnasiums „Am Römerkastell“ für ihre Partnerschule, die Es Munzanga in Ruanda, beim Spendenlauf zusammenbekommen. Die hohe Spendensumme, die aus dem großen Engagement der Schüler beim Lauf resultierte, ist nicht nur aller Ehren wert, sondern sie lockte neben Landrätin Bettina Dickes auch Florens Eckert vom Referat Partnerland Ruanda der Staatskanzlei in Mainz ins Röka, um den Scheck in Empfang zu nehmen.

Dickes, die Schüler des Röka auszeichnete, die am Spendenlauf für die Partnerschule in Ruanda am aktivsten waren, zeigte sich begeistert vom Engagement der Schüler. „Ihr habt gesehen, wie viel Spaß es macht, etwas für andere zu tun und was man erreichen kann, wenn man zusammenhält“, lobte die Landrätin die jungen Sportler. Manche Klassen hatten den Ehrgeiz, die höchste Spende zu sammeln, was am Ende der 6a gelang, andere wiederum drehten eine Runde nach der anderen im Möbusstadion.

i Da kann man auch mal die Arme mit der Urkunde und dem Ball, der von allen Spielern von Mainz 05 unterschrieben wurde, wie Paul Haar nach oben reißen. Seine 6a war die Klasse mit der höchsten Spendensumme. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Rundenpreis, den die Laufpaten zahlten, war ganz unterschiedlich. Das reichte von wenigen Cent bis hin zu 50 Euro. Dickes erinnerte die Schüler, wie unterschiedlich doch die Verhältnisse der beiden Schulen sind. Rund 65.000 Euro betragen in der Partnerschule die Baukosten für eine neue Mensa, eine neue Küche und eine neue Zisterne. „Eure Mensa hat drei Millionen Euro gekostet.“ Da die erlaufenen 16.000 Euro nicht ausreichen, wird das Land die Differenz übernehmen.

Schulleiter Ludger Föhrenbacher berichtete, dass eine Abordnung des Röka im letzten Jahr erstmalig an der Schule in Ruanda war und dass man sich einen Eindruck davon verschaffen konnte, wie nötig die finanzielle Unterstützung dieser Schule ist. „Wir hoffen sehr, dass wir beim nächsten Besuch an der Schule im Mai 2026 schon erste Umsetzungen des Bauvorhabens sehen können“, sagte der Schulleiter, der mächtig stolz auf das Engagement seiner Schüler ist. Zufrieden konnte auch Karl Heil sein. Heil, Vorsitzender des Ruanda-Komitees, hatte den Kontakt zur Schule vermittelt.