Sperrung des Rheingrafensteins Bad Kreuznach beruft sich auf Verkehrssicherung Robert Neuber 14.04.2026, 12:45 Uhr

i Der Brunnenturm des Rheingrafenstein-Burgrelikts ist aktuell zugesperrt. Robert Neuber

Dass die Stadt Bad Kreuznach den Vertrag mit der Familie Salm zur Nutzung des Rheingrafensteins aufgibt, habe nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, sondern mit zu klärenden Sicherheitsfragen – so eine Stellungnahme der Stadt.

In einer städtischen Stellungnahme zur Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein heißt es, die Stadt „bedauert die bevorstehende Sperrung des Zugangs zum Rheingrafenstein ausdrücklich“. Der Schritt erfolge „nicht aus mangelnder Wertschätzung für das bedeutende Kultur- und Landschaftsdenkmal, sondern aus Gründen der Verkehrssicherung und der ungeklärten künftigen Sanierungs- und Unterhaltungskosten.







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