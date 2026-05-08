„Wir sind Kreuznach“ packt an Bad Kreuznach bekommt ein Hildegard-Festival im Kurpark Marian Ristow 08.05.2026, 08:16 Uhr

i Das Hildegard-Festivals soll im August im Bad Kreuznacher Kurpark stattfinden. Die Planungen dazu laufen. Marian Ristow

Mittelalter meets Moderne: Am 15. August verwandelt sich der Kreuznacher Kurpark in eine Bühne für Hildegard von Bingen. Mit Kräutern, Musik und Mitmachaktionen feiert die Region eine der bedeutendsten Frauen der Geschichte – und Sie sind mittendrin.

Das erste „Hildegard-Festival“, organisiert durch die Initiative „Wir sind Kreuznach“ und der Hunsrück-Nahe-Tourismusgesellschaft, widmet sich am Samstag, 15. August im Kreuznacher Kurpark dem Leben und Wirken von Hildegard von Bingen, der berühmtesten deutschen Ordensfrau des Mittelalters.







Artikel teilen

Artikel teilen