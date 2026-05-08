„Wir sind Kreuznach“ packt an
Bad Kreuznach bekommt ein Hildegard-Festival im Kurpark
Das Hildegard-Festivals soll im August im Bad Kreuznacher Kurpark stattfinden. Die Planungen dazu laufen.
Das Hildegard-Festivals soll im August im Bad Kreuznacher Kurpark stattfinden. Die Planungen dazu laufen.
Marian Ristow

Mittelalter meets Moderne: Am 15. August verwandelt sich der Kreuznacher Kurpark in eine Bühne für Hildegard von Bingen. Mit Kräutern, Musik und Mitmachaktionen feiert die Region eine der bedeutendsten Frauen der Geschichte – und Sie sind mittendrin.

Lesezeit 2 Minuten
Das erste „Hildegard-Festival“, organisiert durch die Initiative „Wir sind Kreuznach“ und der Hunsrück-Nahe-Tourismusgesellschaft, widmet sich am Samstag, 15. August im Kreuznacher Kurpark dem Leben und Wirken von Hildegard von Bingen, der berühmtesten deutschen Ordensfrau des Mittelalters.

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