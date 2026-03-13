Nach dem vierspurigen Ausbau Bad Kreuznach: Bald nur noch Tempo 50 auf der B428 Harald Gebhardt 13.03.2026, 09:34 Uhr

i Nach darf auf der B428 zwischen Mainzer Straße und Bosenheimer Straße Tempo 70 gefahren werden, doch bald gilt dort Tempo 50. Harald Gebhardt

Erst vor Kurzem wurde die Bad Kreuznacher Ostumgehung B428 vierspurig ausgebaut. Nun wird demnächst die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern die Stunde auf Tempo 50 reduziert.

Über die Sicherheit auf der seit Kurzem vierspurig ausgebauten Bad Kreuznacher Ostumgehung B428 zwischen den beiden Kreisverkehren Bosenheimer Straße und Mainzer Straße ist in der Stadtpolitik schon länger kontrovers diskutiert worden – nicht nur, weil vor allem nachts Discothekenbesucher über die nun breit ausgebaute Straße, die auch keine Mittelleitplanke hat, zum Burger King auf der anderen Seite laufen.







