Mordprozess Ellerbachstraße Bad Kreuznach: Angeklagter schweigt weiter zur Tat 14.11.2024, 13:00 Uhr

i Vor der Schwurkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach muss sich ein 55-Jähriger verantworten, dem die Ermordung seiner Ehefrau vorgeworfen wird. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Nach bisherigen Erkenntnissen von Ermittlern hatte die 44-Jährige, die am 24. April in ihrer Wohnung in Bad Kreuznach zu Tode kam, eine Beziehung zu einem Mann in der Türkei geknüpft. Musste die vierfache Mutter deshalb sterben?

In den letzten Wochen ihres Lebens stand die am 24. April in der Wohnung der Familie in der Ellerbachstraße gewaltsam zu Tode gekommene 44-jährige Frau unter starkem Druck. Wie Zeugen in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach erklärten, spionierten ihr der wegen Mord angeklagte Ehemann und einige der vier Kinder nach.

