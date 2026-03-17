Alba Berlin mit dabei Bad Kreuznach: Alle ziehen mit bei „Sport vernetzt“ Armin Seibert 17.03.2026, 06:00 Uhr

i Gute Noten für die Trainingsstunde von Kita- und Grundschulkindern gab es bei der Vorstellung durch Koordinator Jan Schuster (links) und Vertreter von Schule, Kita, Verein und Verwaltung. Seibert Armin

Ein Netzwerk für Bewegung: "Sport vernetzt" bringt Kinder in Bad Kreuznach in Schwung. Was steckt hinter dem erfolgreichen Projekt und wer profitiert besonders davon? Ein Blick hinter die Kulissen.

Jeden Tag eine Stunde Bewegung in der Schule im Jahr 2035. Dieses sprichwörtlich sportliche Ziel hat sich das Aktionsnetzwerk „Sport vernetzt“ gesetzt. In Kooperation mit dem Verein für Leibesübungen (VfL) Bad Kreuznach läuft seit Monaten ein Trainingsprogramm in der Hofgartenschule, bei dem Erstklässler und Kinder der Kita Ilse Staab eifrig mit Basketballer Joel Opoku-Tham trainieren.







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