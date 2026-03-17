Alba Berlin mit dabei
Bad Kreuznach: Alle ziehen mit bei „Sport vernetzt“
Gute Noten für die Trainingsstunde von Kita- und Grundschulkindern gab es bei der Vorstellung durch Koordinator Jan Schuster (li
Gute Noten für die Trainingsstunde von Kita- und Grundschulkindern gab es bei der Vorstellung durch Koordinator Jan Schuster (links) und Vertreter von Schule, Kita, Verein und Verwaltung.
Seibert Armin

Ein Netzwerk für Bewegung: "Sport vernetzt" bringt Kinder in Bad Kreuznach in Schwung. Was steckt hinter dem erfolgreichen Projekt und wer profitiert besonders davon? Ein Blick hinter die Kulissen.

Lesezeit 2 Minuten
Jeden Tag eine Stunde Bewegung in der Schule im Jahr 2035. Dieses sprichwörtlich sportliche Ziel hat sich das Aktionsnetzwerk „Sport vernetzt“ gesetzt. In Kooperation mit dem Verein für Leibesübungen (VfL) Bad Kreuznach läuft seit Monaten ein Trainingsprogramm in der Hofgartenschule, bei dem Erstklässler und Kinder der Kita Ilse Staab eifrig mit Basketballer Joel Opoku-Tham trainieren.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher Anzeiger

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren