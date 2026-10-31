Konzert in Bad Kreuznach Backdoor spielt Benefizkonzert in der Kreuzkirche Marian Ristow 31.10.2026, 16:30 Uhr

i Die Backdoor Acoustic Band verzaubert die Kreuzkirche mit stimmungsvollen Klängen und Lichteffekten während ihres Benefizkonzerts. Christian Schowalter/Backdoor

Wenn Rocklegenden auf Akustik treffen: Die Backdoor Acoustic Band verwandelt die Kreuzkirche in eine Bühne voller Überraschungen – mit neuen Klangwelten und spontanen Momenten. Ein Abend für Ohren und Herz!

Die Backdoor Acoustic Band um Frontmann Michael Grumbach lädt am Samstag, 14. November, zu ihrem mittlerweile 16. Benefizkonzert in die Kreuzkirche Bad Kreuznach ein. Auf dem Programm stehen bekannte Songs von Pink Floyd, Al Stewart, Bon Jovi, Kansas, Whitesnake, Simon & Garfunkel, Cat Stevens und Jim Croce sowie vielen weiteren Künstlern – neu arrangiert und mit einer eigenen musikalischen Handschrift versehen.







Artikel teilen

Artikel teilen