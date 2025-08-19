Ein Open-Air-Konzert der besonderen Art: Die Backdoor Acoustic Band kehrt mit seltenen Rocksongs und einzigartigen Arrangements zurück. Was die Zuschauer erwartet – und warum es ein musikalisches Erlebnis wird, das man nicht verpassen sollte.

Die wiederbelebte Backdoor Acoustic Band gibt am Samstag, 23. August, ihr Debüt auf dem Bonnheimer Hof. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt, also Open Air, und führt zurück zu den musikalischen Wurzeln der Band mit einer Auswahl selten gecoverter Rocksongs und eigenwilligen Arrangements im Unplugged-Format. Der Sound wird durch zwei akustische Gitarren, Bass, Akkordeon, Keyboard, Querflöte, Percussion, Saxophon und mehrstimmigen Gesang geprägt. Songs von Künstlern wie Cat Stevens, Josh Groban, Tom Petty, den Eagles, Gotthard und Bon Jovi werden in einzigartigen Versionen interpretiert, die man lange nicht gehört hat. Beginn ist um 20 Uhr, das Konzert endet um 23 Uhr. Eintritt beträgt 10 Euro, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Platzreservierungen sind telefonisch möglich unter der Nummer 0671/79615270. Weitere Infos unter www.bonnheimerhof.de.