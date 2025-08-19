Die wiederbelebte Backdoor Acoustic Band gibt am Samstag, 23. August, ihr Debüt auf dem Bonnheimer Hof. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt, also Open Air, und führt zurück zu den musikalischen Wurzeln der Band mit einer Auswahl selten gecoverter Rocksongs und eigenwilligen Arrangements im Unplugged-Format. Der Sound wird durch zwei akustische Gitarren, Bass, Akkordeon, Keyboard, Querflöte, Percussion, Saxophon und mehrstimmigen Gesang geprägt. Songs von Künstlern wie Cat Stevens, Josh Groban, Tom Petty, den Eagles, Gotthard und Bon Jovi werden in einzigartigen Versionen interpretiert, die man lange nicht gehört hat. Beginn ist um 20 Uhr, das Konzert endet um 23 Uhr. Eintritt beträgt 10 Euro, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Platzreservierungen sind telefonisch möglich unter der Nummer 0671/79615270. Weitere Infos unter www.bonnheimerhof.de.
Backdoor feiert Premiere auf dem Bonnheimer Hof
