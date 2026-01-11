Gute Laune in Staudernheim Bachschnoogen feiern tolle Party im Stil der Zwanziger Silke Jungbluth-Sepp 11.01.2026, 19:00 Uhr

i Tanzmajor Andre Klug bekam für seinen akrobatischen Tanzauftritt Standing Ovations. Silke Jungbluth-Sepp

Die Staudernheimer Narhalla war ein Ballsaal im Stil der Zwanziger – und die Stimmung mindestens so gut wie in den Roaring Twenties. Die schicke und gut gelaunte Prunksitzung lebte auch von den tollen Kostümen der Narrenschar – ein Augenschmaus.

Den ersten Wow-Effekt des Abends heimsten die Staudernheimer Bachschnoogen schon vor Beginn ihrer Prunksitzung ein: Die VfL-Halle hatte sich in einen golden-glitzernden Ballsaal aus den Roaring Twenties verwandelt, gemäß dem Motto: „Die 20er-Jahre sind erwacht, die Schnooge feiern die ganze Nacht.







