Bachschnoogen feiern tolle Party im Stil der Zwanziger

Die Staudernheimer Narhalla war ein Ballsaal im Stil der Zwanziger – und die Stimmung mindestens so gut wie in den Roaring Twenties. Die schicke und gut gelaunte Prunksitzung lebte auch von den tollen Kostümen der Narrenschar – ein Augenschmaus.
Den ersten Wow-Effekt des Abends heimsten die Staudernheimer Bachschnoogen schon vor Beginn ihrer Prunksitzung ein: Die VfL-Halle hatte sich in einen golden-glitzernden Ballsaal aus den Roaring Twenties verwandelt, gemäß dem Motto: „Die 20er-Jahre sind erwacht, die Schnooge feiern die ganze Nacht.