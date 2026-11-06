Streamer aus Bad Kreuznach Babrak sieht aus wie Apache – und ist ein Tiktok-Star Cordula Kabasch 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Schaut Apache 207 auf den Mühlenteich? Die Ähnlichkeit zwischen Babrak, einem Tiktok-Star, und dem berühmten Rapper ist verblüffend. Der 39-Jährige versteht sich aber nicht als Imitator, auch wenn Apache und seine Songs für ihn eine wichtige Rolle spielen. Cordula Kabasch

„Digga, du siehst einfach mehr aus wie ich als ich selber“: Das sagt Apache 207 bei einem Konzert in Frankfurt zu Babrak. Der Tiktok-Star lebt nahe Bad Kreuznach. Sein Clip über diese Begegnung wurde in kurzer Zeit millionenfach aufgerufen.

Auf einem Apache-207-Konzert in Frankfurt standen sie sich plötzlich gegenüber: einer der bekanntesten Rapper Deutschlands und ein Content Creator, der ihm verblüffend ähnlich sieht. „Digga, du siehst einfach mehr aus wie ich als ich selber“, sagte Apache zu Babrak, der seit fünf Jahren in der Nähe von Bad Kreuznach wohnt.







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