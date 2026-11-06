„Digga, du siehst einfach mehr aus wie ich als ich selber“: Das sagt Apache 207 bei einem Konzert in Frankfurt zu Babrak. Der Tiktok-Star lebt nahe Bad Kreuznach. Sein Clip über diese Begegnung wurde in kurzer Zeit millionenfach aufgerufen.
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Auf einem Apache-207-Konzert in Frankfurt standen sie sich plötzlich gegenüber: einer der bekanntesten Rapper Deutschlands und ein Content Creator, der ihm verblüffend ähnlich sieht. „Digga, du siehst einfach mehr aus wie ich als ich selber“, sagte Apache zu Babrak, der seit fünf Jahren in der Nähe von Bad Kreuznach wohnt.