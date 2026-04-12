Kreuznacher Straßenbau B428: Kreisverkehr Bosenheimer Straße gesperrt Harald Gebhardt 12.04.2026, 10:23 Uhr

i Das Innere des Kreisverkehrs B428/Bosenheimer Straße ist komplett gesperrt. Die Bypässe bleiben befahrbar. Harald Gebhardt

Nach dem vierspurigen Ausbau der B428 im Bad Kreuznacher Osten setzt der Landesbetrieb Mobilität die Arbeiten mit der Sanierung der Fahrbahn im Inneren des Kreisverkehrs an der Bosenheimer Straße fort.

Die Bauarbeiten an der B428 im Bereich der Bad Kreuznacher Ostumgehung gehen in ihre abschließende Phase: Nach dem vierspurigen Ausbau der Bundesstraße zwischen dem Kreisverkehr an der Mainzer Straße und dem Kreisverkehr an der Bosenheimer Straße wird zurzeit die Fahrbahn im Kreisverkehr an der Bosenheimer Straße saniert.







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