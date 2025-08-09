Am späten Freitagvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 41 kurz vor dem Hellbergtunnel ein spektakulärer Unfall. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin verlor in Fahrtrichtung Bad Kreuznach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nach einem „Ausflug“ auf den Grünstreifen riss sie das Steuer herum – der Wagen kippte seitlich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich zur medizinischen Kontrolle. Während der Bergungsarbeiten war die Fahrspur in Richtung Bad Kreuznach rund eine Stunde lang gesperrt. Die Kirner Feuerwehr, Polizei, Straßenmeisterei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle und den Verkehr zu sichern. Es kam zu Behinderungen im dichten Vormittagsverkehr. Vor allem im Stadtgebiet von Kirn, insbesondere auf der Bingerlandstraße, benötigten die Pendler viel Geduld.