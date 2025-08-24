Motoren raus, Ruhe rein: In Hochstetten-Dhaun ist es stiller geworden, seit die B41 nicht mehr durch den Ort führt – für viele eine Erleichterung, für manche ein Einschnitt. Wie sich das Leben im Dorf durch die Umgehung verändert hat.

In Hochstetten-Dhaun ist seit einigen Jahren Ruhe eingekehrt: Die Zeiten, in denen zahlreiche Trucker, Busse und Berufspendler den Ort an der Nahe passierten, sind vorbei. Wo früher reger Verkehr herrschte, ist heute ein entfernteres Motorenrauschen zu hören: Seit Oktober 2022 verläuft die viel befahrene Bundesstraße 41 nicht mehr durch den circa 1750-Einwohner-Ort, sondern als 1,7 Kilometer lange Umgehungsstraße an der Ortschaft vorbei – und das macht sich in den Läden und bei den Einwohnern bemerkbar.

Mehr Lebensqualität für Anwohner an „Binger Landstraße“

Für viele im Ort ist die neue Streckenführung ein Segen. Die Lebensqualität sei deutlich gestiegen, sagt Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell. „Vor allem für die Anlieger an der alten B 41 hat sich viel verbessert“, betont er. Die Lärmbelastung sei zurückgegangen, ebenso die Feinstaubbelastung. Nach der Verlagerung auf die neue B 41 habe die Ortsgemeinde innerorts bereits verkehrsberuhigende Maßnahmen vorgenommen. Schon jetzt seien Tempo-30-Schilder angebracht, Fahrbahnmarkierungen entfernt, neue Parkbuchten und ein Zebrastreifen eingezeichnet und vorübergehend Blumenkübel aufgestellt worden.

Peter Jung lebt seit rund 40 Jahren in der „Binger Landstraße“ in Hochstetten-Dhaun – damals wie heute die Hauptachse durch den Ort, nur eben nicht mehr Hauptverkehrsader. Er kann sich noch gut erinnern, wie es war, als täglich bis zu 17.000 Fahrzeuge direkt an seinem Haus „vorbeidonnerten“. Er erzählt: „Das war keine Lebensqualität mehr. Wenn die Lkw über das Regenabflussgitter gefahren sind, hat das ganze Haus gewackelt.“ Außerdem sei die Verschmutzung extrem gewesen, durch die Abgase und vor allem durch das Streusalz im Winter. „Das Haus war immer grau. Einmal wurde es neu gestrichen, das hat vielleicht sechs Wochen gehalten.“

Andernorts ist Verlust an Lebensqualität spürbar

Anders sieht es für die Anwohner am Ortseingang in der Straße „Im Steingrund“ aus, die – aus Richtung Kirn kommend – am Ortseingang von Hochstetten-Dhaun liegt. Diese Wohnstraße sei bis vor wenigen Jahren eine ruhige Anlieger-Sackgasse gewesen, erzählt Anwohner Jan Spreier. Damals wurde das verkehrsberuhigte Wohngebiet durch einen schmalen Waldstreifen zur B 41 abgeschirmt. „Im Zuge der Baumaßnahmen zur neuen Ortsumgehung wurde dieser natürliche Schutzschild vollständig abgeholzt – ohne eine ökologisch gleichwertige Kompensation“, sagt Spreier.

In der Nähe des Hauses der Familie sind unter anderem ein Verteilerkreisel und eine größere Parkfläche entstanden. Der Lärm im Wohngebiet habe seither enorm zugenommen. „Besonders im Sommer ist es nahezu unmöglich, Fenster zur Straßenseite hin geöffnet zu lassen, ohne, dass die Wohnräume unzumutbar durch Lärm und Verkehrsabgase belastet werden“, erzählt Spreier. Lärm- und Abgasbelastung, der Wegfall des natürlichen Sicht- und Schallschutzes, klimatische Veränderungen im unmittelbaren Wohnumfeld: All das führt die Familie zu dem Schluss, „dass wir ernsthaft erwägen, unser Wohnhaus zu verkaufen und in eine ruhigere Umgebung zu ziehen.“

Situation für ortsansässige Geschäfte

Für Hans Jürgen Dinig ist die Umgehung ein Gewinn. Das Autohaus besteht seit 1973, Dinig führt es in zweiter Generation. Durch die Umgehungsstraße ist das Autohaus nun von der B 41 zu sehen – und das macht sich bemerkbar. „Viele Kunden fahren vorbei, sehen ein Fahrzeug, das sie interessiert, drehen um und kommen vorbei“, sagt Dinig. „Wir haben 50 bis 60 Prozent mehr Laufkundschaft.“ Die Umgehung ermögliche ein ganz anderes Arbeiten. „Wir sind nicht mehr im Dorf, haben keinen stockenden Verkehr mehr und sind schneller auf der Bundesstraße.“

Anders sieht es beim Ehepaar Gündesli aus, das seit 2015 das Umut Kebab und Pizzahaus in Hochstetten-Dhaun betreibt. Die Inhaber haben die Veränderungen deutlich gespürt: Vor der Umgehung hielten regelmäßig Lkw-Fahrer, Busreisende, Berufspendler. Heute fehle diese Laufkundschaft – das mache in etwa 20 bis 25 Prozent der Kundschaft aus. „Manchmal machen wir früher zu, wenn einfach nichts los ist“, sagt Ayse Gündesli.

„Die Umgehung war lange genug vorhersehbar und stellt für unseren Betrieb kein Problem dar.“

Jens Fickinger führt die Familienbäckerei in dritter Generation

Auch im Snack-Stopp der Bäckerei Fickinger auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist die Kundschaft zurückgegangen. „Wir hatten zehn starke Jahre, das war von 2010 bis 2020. Im Vergleich dazu ist die Kundschaft unter die Hälfte geschrumpft. Wir konnten circa 40 Prozent der Kunden halten“, sagt Jens Fickinger, der die Bäckerei in dritter Generation betreibt. Trotzdem: „Die Umgehung war lange genug vorhersehbar und stellt für unseren Betrieb kein Problem dar. Ich habe nicht gejammert, ich wollte Lösungen finden.“ Ein neues Konzept musste her.

i Der Snack-Stopp der Bäckerei Fickinger hat ein neues Konzept seit der Verkehr nicht mehr durch Hochstetten-Dhaun fließt. Unter anderem verkürzte Inhaber Jens Fickinger die Öffnungszeiten und straffte das Sortiment. Hannah Klein

„Wir haben die Ware der Kundschaft angepasst und das Sortiment gestrafft“, sagt Fickinger. Der Snackbetrieb, also die Theke mit heißen Würstchen, Fleischkäse und vielem mehr, sei nicht mehr so gefragt wie früher. „In Absprache mit der Ortsgemeinde wurde somit aus einem ehemaligen Dorfladen eine klassische Bäckerei.“ Der 48-Jährige erklärt: „Wir halten den Aufwand geringer. Eine Kollegin schafft jetzt alles allein, die Effizienz ist also gleich geblieben.“ Conny Schmidt steht seit 2010 hinter der Backtheke in Hochstetten-Dhaun. Sie sagt: „Ich liebe den Laden und die Leute. Dass so viele Kunden einfach nicht mehr kamen, hat mir als Verkäuferin anfangs wehgetan.“

i Conny Schmidt (links) ist eine langjährige Mitarbeiterin von Jens Fickinger. Sie steht seit 2010 hinter der Backtheke im Snack-Stopp in Hochstetten-Dhaun und liebt den Kundenkontakt. Anfangs ging es ihr nahe, dass die Kunden aufgrund der Ortsumgehung ausblieben. Hannah Klein

Fickinger hat die Öffnungszeiten des Snack-Stopps in Hochstetten-Dhaun angepasst, nachmittags bleibt der Laden nun geschlossen. Er erklärt, dass vor allem Autofahrer, die aus Richtung Hennweiler oder Oberhausen und Schloss-Dhaun kämen, anhielten – der Zugang zur B 41 führe an der Bäckerei vorbei. „Es sind vor allem diese Arbeiter, die uns am Leben halten.“

Der Einzelunternehmer will nach vorn schauen, überlegt bereits, wie er mehr Menschen in den Laden locken kann. Sorgen bereiten ihm die Personalprobleme im Bäckerhandwerk. Anfragen aus anderen Ortschaften, die häufig kämen, könne er mangels Personal nicht immer nachkommen. „Der Nachwuchs in der Backstube fehlt. Wir haben vier Filialen, wenn wir keine neuen Mitarbeiter finden, fällt die Filiale in Hochstetten-Dhaun zuerst zum Opfer.“