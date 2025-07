B.B. & The Blues Shacks lassen die Musik sprechen

Seit über 35 Jahren vereinen sie Leidenschaft und Blues: In Frei-Laubersheim zeigten B.B. & The Blues Shacks, warum sie europäische Szene-Ikonen sind. Was macht ihren Sound so einzigartig?

Seit mehr als 35 Jahren stehen B.B. & The Blues Shacks auf der Bühne und werden kein bisschen müde. Ihre Mission: den Blues auf die Bühnen zu bringen und damit Zuhörer zu begeistern. In ganz Europa sind die Hildesheimer mittlerweile zurecht eine angesagte Nummer. Einladungen zu den wichtigen Festivals belegen ihren Ruf, als beste europäische Bluesband zu gelten. Und bei der beliebten Veranstaltungsreihe „Blues im Hof“ zweifelt nach der letzten Zugabe keiner der Zuhörer daran.

375 waren es diesmal wieder, wie Veranstalter Kalle Fröhlich berichtet. Wenn das Festival in seinem Hofgut über die Bühne geht, haben die Shacks in den vergangenen Jahren stets einen festen Platz. Die Zuhörer wissen, dass das Quintett um die Brüder Michael (Gesang/Harp) und Andreas Arlt (Gitarre) sich jedes Mal bis zur Erschöpfung verausgabt, ihre Spielfreude und den Spaß an der Musik kompromisslos ausleben und für beste Unterhaltung sorgen.

In Frei-Laubersheim drückte die Band gleich mit dem ersten Chicago-Shuffle mächtig aufs Gas. Locker-flockig schiebt André Werkmeister am Schlagzeug spielerisch den Groove nach vorn, kongenial vom pumpenden Kontrabass von Henning Hauerken, der, Bassisten-typisch, zwar einen geringen Aktionsradius hat, aber dafür mit einem Dauergrinsen beweist, das er tierischen Spaß hat. An Orgel und Klavier agiert Fabian Fritz mal lässig mit einer Hand auf den Tasten und Kippe im Mund, dann explodiert er förmlich und lässt die Hammond schrill aufschreien, dass die Bühne wackelt.

Bandgründer Andreas „Ali“ Arlt bewegt sich auf den sechs Saiten seiner Gitarre traumhaft sicher in den Stilrichtungen des Genres, streut immer wieder mit verschmitztem Grinsen auch ein paar spaßige Licks ein, und wenn ihm dann ein spontanes Stöhnen, während seiner Soli entweicht, dann merken nicht nur die Zuhörer in den vorderen Reihen, dass da jemand völlig eintaucht in seine Kunst und diese exzessiv auslebt.

i "Ladies 'n' Gangsters, it's Bluestime": Maddy (rechts) und Ali Arlt haben die Band 1989 gegründet. Und die Brüder aus Hildesheim werden nicht müde, ihre Leidenschaft für den Blues Abend für Abend mit großer Hingabe auszuleben. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Bruder Michael „Maddy“ Arlt steht dieser Hingabe auf der Harp in nichts nach, sein Gesang meistert auch souverän Songs der großen Vorbilder von B.B. King bis Ray Charles und Buddy Guy, und ganz „nebenbei“ ist er auch noch ein sympathischer Entertainer, der charmant, locker und mit einem Augenzwinkern durchs Programm führt, sich selbst dabei nie in den Vordergrund stellt. Letzteres gilt für die gesamte Band und jeden einzelnen Musiker. Die Jungs lassen lieber ihre Musik sprechen. Da braucht es kein affektiertes Showgehabe, kein knatschbuntes Lichtergeblinke. Die Musik erledigt alles ganz von selbst.

Während andere Bands ihr Publikum mitunter nervig animieren, sich doch zu erheben, nach vorn zur Bühne zu kommen und zu tanzen, passiert das bei den Shacks von selbst. „Maddy“ registriert's wohlwollend und meint nur, dass die Tanzfläche freigegeben sei. Wer lieber sitzen bleiben möchte: auch gut. Und am Schluss wird dann ausgelassen das Tanzbein geschwungen – bis zur allerletzten Zugabe.