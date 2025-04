i Bei Michelin war man am Freitagabend zufrieden über die Beteiligung bei der "Nacht der Ausbildung". Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Reaktionen der Betriebe über die Beteiligung künftiger Schulabgänger an der „Nacht der Ausbildung“ am Freitagabend fielen ganz unterschiedlich aus: Während die Michelin-Werke von einem bombigen Interesse sprachen, fiel die Bewertung bei der KHS – eigentlich einer der Leuchttürme in Sachen Ausbildung – eher verhalten aus.

Verzeichnete die KHS im vergangenen Jahr 134 Interessenten, kamen am Freitag bis zur Halbzeit der Veranstaltung um 18 Uhr gerade einmal knapp 50 junge Menschen, um das weltweit operierende Unternehmen kennenzulernen. Ob sich die Beteiligung für sein Unternehmen an der „Nacht der Ausbildung“ dennoch lohnt, ließ Personalleiter Steffen Arndt am Freitag offen. „Wir werden in den nächsten Tagen Bilanz ziehen“, sagte er. Immerhin zeigten einige, die gekommen waren, großes Interesse. So konnte KHS bis 18 Uhr schon fünf Praktikumsstellen vergeben. Große Sorgen macht sich KHS noch nicht um den geeigneten Nachwuchs. Arndt war dann auch sicher, dass das große Interesse an einer Ausbildungsstelle bei KHS an mehreren Faktoren hinge. Man sei tarifgebunden, habe eine eigene Lehrwerkstatt, zu Beginn der Ausbildung lernen sich die Azubis eine Woche lang im Rahmen einer Kurswoche kennen, und manch ein Auszubildender hat schon während der Ausbildung Auslandseinsätze mitgemacht.

i Nils Mutter (von links) und Hans-Dieter Mutter hören Ryan Hien gespannt zu, der Technik der KHS erklärt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch Michelin bietet seinen Auszubildenden eine ganze Menge, auch wenn der Kicker, der Freitag ausnahmsweise am Rande der Produktionshalle stand, nicht den normalen Betriebsalltag bestimmt. Personalleiterin Heike Notzon war über das Interesse der jungen Menschen mehr als zufrieden. Deutlich wurde, dass Arbeit bei Michelin mehr ist, als nur in der Reifenproduktion tätig zu sein. Drei Schulklassen und 104 Interessenten hatten sich bis 20 Uhr über Ausbildungsmöglichkeiten informiert. „Mit dem Girls’ Day am Tag zuvor und der ,Nacht der Ausbildung’ war es für uns eine runde Sache“, erklärte die Personalleiterin. Beim Girls’ Day hatten die jungen Frauen ihr handwerkliches Geschick beim Löten bewiesen, während bei der Nacht der Ausbildung nicht zuletzt der 3D-Druck im Vordergrund stand.

Gute Startbedingungen ins Berufsleben

Das Verfahren wurde unter anderem auch bei der Allit AG Kunststofftechnik demonstriert. Wer sich für das Angebot bei Allit interessierte, der traf möglicherweise auf Martin Krieger. Er ist derzeit im zweiten Lehrjahr zum Werkzeugmechaniker und fand den Kontakt zur Allit eben genau über die „Nacht der Ausbildung“. Das Angebot, ein Praktikum zu machen, nahm er dankbar an, bewarb sich 2023 um einen Ausbildungsplatz. Er wurde genommen und schätzt bei Allit die Abwechslung. Mit 22 teilnehmenden Betrieben, vom sozialen Bereich über Handwerk und Industrie, bis hin zu kaufmännischen Berufen bildete die „Nacht der Ausbildung“ die gesamte berufliche Palette der Region ab. Deutlich unterstrich die „Nacht der Ausbildung“, dass niemand ins Rhein-Main-Gebiet muss, um einen attraktiven Ausbildungsplatz zu finden. Die hiesigen Firmen und Behörden bieten tolle Startbedingungen in ein erfülltes Berufsleben.