Internationale Projekte sind für Axel Mohr alltäglich. Der Ingenieur aus Bad Kreuznach unterstützt die Entwicklung und Realisierung von außergewöhnlichen Anlagen. Aktuell arbeitet er am „Giant Magellan Teleskop“ in der Atacama-Wüste.
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Auf dem 2300 Meter hohen Berg Las Campanas in der chilenischen Atacama-Wüste entsteht gerade das „Giant Magellan Telescope“ (GMT). Der engere Kern der Planer, die dieses mehr als 1000 Tonnen schwere Projekt vorantreiben, besteht aus wenigen Ingenieuren im Team des Raumfahrtkonzerns OHB – einer davon ist Axel Mohr aus Bad Kreuznach.