Ferien in Bad Sobernheim 
AWO-Stadtranderholung war ratzfatz ausgebucht
Der harte Kern der AWO in der Felkestadt war am Kirmesbaum guter Gastgeber – 100 Kinder meldeten sich zur Stadtranderholung im J
Der harte Kern der AWO in der Felkestadt war am Kirmesbaum guter Gastgeber – 100 Kinder meldeten sich zur Stadtranderholung im Juli im Staaren an, damit ist die Ferienbetr - ausgebucht: Mahsun Kalbisen (von links), Erste Vorsitzende Johanna Schönheim, Sabrina Bunn, Hans-Günter Winkler, AWO-Vize Dominik Strehl, Karin Geiß und Alexandra Mitschke, (rechts). Foto: Bernd Hey.
Bernd Hey

Nach der Johanniskerb ist vor der Stadtranderholung: Ende Juli betreut die AWO Bad Sobernheim 100 Kinder, und hat wieder ein tolles Programm vorbereitet. Das Geld dafür spielt der Verein vor allem bei der Kerb ein.

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Am Kerwefreitag war für gut zwei Dutzend der 75 Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) „Großkampftag“: Während auf dem angestammten Platz am Eingang der Johanniskirmes das Zelt sowie der Essens- und Getränkestand eingerichtet und dekoriert wurden, war im Bürgerhaus „Alte Grundschule“ innerhalb einer Stunde mit 100 Anmeldungen die diesjährige Stadtranderholung im Staaren ratzfatz ausgebucht.

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