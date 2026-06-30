Nach der Johanniskerb ist vor der Stadtranderholung: Ende Juli betreut die AWO Bad Sobernheim 100 Kinder, und hat wieder ein tolles Programm vorbereitet. Das Geld dafür spielt der Verein vor allem bei der Kerb ein.
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Am Kerwefreitag war für gut zwei Dutzend der 75 Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) „Großkampftag“: Während auf dem angestammten Platz am Eingang der Johanniskirmes das Zelt sowie der Essens- und Getränkestand eingerichtet und dekoriert wurden, war im Bürgerhaus „Alte Grundschule“ innerhalb einer Stunde mit 100 Anmeldungen die diesjährige Stadtranderholung im Staaren ratzfatz ausgebucht.