Ferien in Bad Sobernheim AWO-Stadtranderholung war ratzfatz ausgebucht Bernd Hey 30.06.2026, 17:21 Uhr

i Der harte Kern der AWO in der Felkestadt war am Kirmesbaum guter Gastgeber – 100 Kinder meldeten sich zur Stadtranderholung im Juli im Staaren an, damit ist die Ferienbetr - ausgebucht: Mahsun Kalbisen (von links), Erste Vorsitzende Johanna Schönheim, Sabrina Bunn, Hans-Günter Winkler, AWO-Vize Dominik Strehl, Karin Geiß und Alexandra Mitschke, (rechts). Foto: Bernd Hey. Bernd Hey

Nach der Johanniskerb ist vor der Stadtranderholung: Ende Juli betreut die AWO Bad Sobernheim 100 Kinder, und hat wieder ein tolles Programm vorbereitet. Das Geld dafür spielt der Verein vor allem bei der Kerb ein.

Am Kerwefreitag war für gut zwei Dutzend der 75 Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) „Großkampftag“: Während auf dem angestammten Platz am Eingang der Johanniskirmes das Zelt sowie der Essens- und Getränkestand eingerichtet und dekoriert wurden, war im Bürgerhaus „Alte Grundschule“ innerhalb einer Stunde mit 100 Anmeldungen die diesjährige Stadtranderholung im Staaren ratzfatz ausgebucht.







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