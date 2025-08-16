Buchstäblich in neuem Glanz erstrahlt das Fahrgeschäft der Familie Rosskopf. Auf seinem Stammplatz an der „Nix wie enunner Stroß“ hat Goswin Rosskopf seinen neu gestalteten Autoscooter errichtet. Rosskopf betreibt den Familienbetrieb in der fünften Generation. Sein Großvater, der ebenfalls den Namen Goswin trug, hatte nach dem Krieg zunächst seine Schiffschaukeln auf dem Jahrmarkt platziert und etablierte in den 1960er- Jahren dann den Autoscooter, der sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

In diesem Jahr präsentiert Enkel Goswin Rosskopf eine komplett neue Autoscooter-Halle. „Die wurde in Tschechien gebaut und ganz nach meinen Vorstellungen gestaltet“, berichtet Rosskopf. Die Deckenelektrik für den Kontakt der aus den Scootern ragenden Stäbe ist ebenso neu wie die Musikanlage. Auffällig ist vor allem die umfangreiche, farbige RGB-LED-Beleuchtung, die dem Fahrgeschäft gerade im Dunkeln ein besonderes Flair verleiht. „Das ist nachts natürlich einzigartig und bietet tolle Reflexionseffekte.“ Seine Kunden seien begeistert, freut sich Rosskopf über die große Resonanz auf die Neuerungen.

Neu gestaltet ist auch die äußere Verkleidung, die anders als bei vielen Fahrgeschäften dieser Art keine Bilder oder Symbole mehr zeigt, sondern harmonisch gewundene, klare Linien aufweist. „Das war gewagt, kommt aber gut an“, erkennt Rosskopf. Dies habe der am Freitag und den Samstag hinweg herrschende, sehr starke Betrieb auf seinem Fahrgeschäft gezeigt. Die hier fahrenden Autoscooter seien noch die aus den Vorjahren, würden aber technisch wie auch optisch immer wieder überarbeitet.

In die Neugestaltung des Autoscooters habe er einen mittleren, sechsstelligen Betrag investiert. „Allein die Musik- und die Lichtanlage haben 100.000 Euro gekostet“, informiert der Schausteller. Gerade die Investition in die moderne Lichtanlage habe sich hinsichtlich des Energieverbrauchs jedenfalls gelohnt. „Hier sparen wir 50 Prozent Kosten ein“, betont Goswin Rosskopf.