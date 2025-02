Randale auf Parkplatz Autos im Kreuznacher Wassersümpfchen ramponiert 19.02.2025, 08:10 Uhr

i Symbolbild - ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei musste am Dienstagnachmittag zwei Männer am Parkplatz Wassersümpfchen in Gewahrsam nehmen, die dort offenbar mehrere Autos beschädigt hatten. Zeugen und Geschädigte sollen sich melden.

Der Bereich um die Fußgängerzone der mittleren Mannheimer Straße kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 16.30 Uhr von mehreren Anrufern auf randalierende Männer am Parkplatz Wassersümpfchen hingewiesen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die beiden Männer im Rahmen der Fahndung von mehreren Beamten festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

