Die Kirner City wird am kommenden Wochenende ziemlich lebendig werden – zum einen findet am Samstag und Sonntag der nunmehr 45. Autofrühling statt. Nachdem Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese mit dem Autosalon vorgelegt hat, geht die Präsentation neuester Modelle lokaler Anbieter nun in Kirn weiter. Mit von der Partie ist wie jedes Jahr die Kirner Polizei mit einem spannenden Angebot. Auf einer eigens eingerichteten Aktionsfläche geht es um das klassische Thema Verkehrssicherheit, und zwar ziemlich erlebnisorientiert aufbereitet. Mit anderen Worten: Man wird wohl das eine oder andere riskante Manöver simuliert erleben dürfen. An den Aktions- und Infoständen können sich Besucher aller Altersgruppen informieren, die Polizei ist Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf dem Emporium Outlet Center-Parkplatz in der Übergasse zugange. Es gibt einen Überschlagssimulator, nur am Sonntag auch einen Fahrsimulator, einen Gurtschlitten und Kindergurtschlitten, natürlich diverse Aktivitätsmöglichkeiten, eine Vorführung der Diensthunde sowie Dienstfahrzeuge zum Anschauen. Merken sollte man sich folgenden Termin: Am Sonntag gegen 14 Uhr gibt es eine moderierte Nachstellung eines Unfalls mit Bergung aus dem Fahrzeug auf dem Wilhelm-Dröscher-Platz im Zusammenwirken mit der Freiwilligen Feuerwehr Kirn.

Die Werbegemeinschaft Klar e.V. (Kirner Land Aktive Region) setzt aber noch einen drauf. Zum einen wird es am Samstag das Kirner Marktfrühstück geben, zum anderen ist der Sonntag verkaufsoffen.