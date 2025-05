Autofahrer kollidiert mit Mauer am Bourger Platz

In Bad Kreuznach kam es am Freitagabend, 9. Mai, zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-Jähriger verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto.

Im Bereich des Bourger Platzes in Bad Kreuznach hat sich am Freitag, 9. Mai, gegen 18.33 Uhr ein Verkehrsunfall mit umgekipptem Pkw ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 86-jährige Fahrer die Viktoriastraße in Richtung Wilhelmstraße befahren. Im dortigen Kreuzungsbereich verlor er laut Polizei beim Linksabbiegen aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Begrenzungsmauer des Bourger Platzes. Hierbei kippte das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer und seine 87-jährige Beifahrerin konnten durch Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Wilhelmstraße war gesperrt

Auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach war im Einsatz. Die angerückten Wehrleute halfen dem Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Beifahrerin und sperrten gemeinsam mit der Polizei die komplette Wilhelmstraße zwischen Viktoriastraße und Planiger Straße ab.

Außerdem trat aus dem Wagen Kühlflüssigkeit aus. Die auslaufenden Betriebsmittel wurden in einer Schuttmulde aufgefangen. Nachdem beide Fahrzeuginsassen in zwei Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren wurden, konnte der Abschleppdienst das Fahrzeug wieder auf die Räder stellen und abtransportieren. Zur Verkehrsunfallaufnahme und zum Abtransport des erheblich beschädigten Autos musste die Wilhelmstraße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, standen auf den Bürgersteigen sehr viele Schaulustige, die teilweise mit ihren Handys Aufnahmen von der Unfallstelle machten. Immer wieder mussten die Polizeibeamten die Gaffer auffordern, die Einsatzstelle zu verlassen, weil es insbesondere für die verletzten Personen in ihrer misslichen Lage sehr unangenehm ist, fotografiert oder gefilmt zu werden.