Die Polizei hat gegen 23.20 Uhr in der Nacht auf Samstag, 16. Mai, einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Kirner Land kontrolliert, der auf der B41 aus Richtung Kirn in Richtung Bad Sobernheim unterwegs war. Bei ihm wurden Anzeichen für einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt, ein Urintest erhärtete den Verdacht. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem verlor das Fahrzeug Diesel und hinterließ eine Dieselspur von Martinstein über Monzingen bis zur Kontrollstelle in Nußbaum. Die Straßenmeistereien in Bad Sobernheim und Kirn wurden zur Reinigung informiert, und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.