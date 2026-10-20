Fahrer wohl zu schnell
Auto überschlägt sich zwischen Desloch und Meisenheim
Ein beschädigtes Fahrzeug nach einem Unfall auf der Kreisstraße 66, begleitet von Einsatzkräften der Feuerwehr.
Ein beschädigtes Fahrzeug nach einem Unfall auf der Kreisstraße 66, begleitet von Einsatzkräften der Feuerwehr.
PP Westpfalz

Auf der Kreisstraße 66 bei Meisenheim überschlug sich ein Pkw und blieb im Gegenverkehr stehen. Wie es dazu kam und wie es dem Fahrer erging, lesen Sie im Artikel.

Lesezeit 1 Minute
Am Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 66 zwischen Meisenheim und Desloch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Pkw-Fahrer letztlich glimpflich davonkam. Der Autofahrer sei mit seinem Pkw von Meisenheim kommend in Richtung Desloch unterwegs gewesen, wie die Polizeiinspektion Lauterecken vom Polizeipräsidium Westpfalz in einer Pressemeldung berichtet.
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