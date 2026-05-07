Fahrer leicht verletzt
Auto überschlägt sich bei Oberstreit 
Mit seinem Kleinwagen überschlug sich am Donnerstagmittag ein Mann, der leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Mit seinem Kleinwagen überschlug sich am Donnerstagmittag ein Mann, der leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Er hatte sich mit seinem Kleinwagen zwischen Oberstreit und Staudernheim überschlagen. 

Lesezeit 1 Minute
Wie Michael Ginz von der Freiwilligen Feuerwehr der VG Rüdesheim mitteilte, überschlug sich ein Kleinwagen am Donnerstagnachmittag zwischen Oberstreit und Staudernheim. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Auto kam aus unbekannter Ursache auf der hügeligen und kurvigen Strecke von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

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