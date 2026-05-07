Leicht verletzt wurde ein Autofahrer am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Er hatte sich mit seinem Kleinwagen zwischen Oberstreit und Staudernheim überschlagen.
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Wie Michael Ginz von der Freiwilligen Feuerwehr der VG Rüdesheim mitteilte, überschlug sich ein Kleinwagen am Donnerstagnachmittag zwischen Oberstreit und Staudernheim. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Auto kam aus unbekannter Ursache auf der hügeligen und kurvigen Strecke von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.