Unfall in Bad Sobernheim
Auto überrollt Fuß einer 15-jährigen Passantin
Symbolfoto Polizei
Symbolfoto Polizei
Marcus Brandt/ dpa. Marcus Brandt/dpa

Zwar herrschte auf der Bahnhofsstraße Schrittgeschwindigkeit, doch die Autofahrerin konnte trotzdem nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die junge Fußgängerin hatte die Straße nur wenige Meter neben eines Zebrastreifens überquert.

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Bei einem Verkehrsunfall in Bad Sobernheim ist eine junge Frau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 15-Jährige am Freitag, 8. Mai, gegen 7.25 Uhr auf der Bahnhofsstraße unterwegs. Dort bewegte sich der Verkehr wegen eines Staus nur mit Schrittgeschwindigkeit.

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