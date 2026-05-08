Unfall in Bad Sobernheim: Auto überrollt Fuß einer 15-jährigen Passantin
Unfall in Bad Sobernheim
Auto überrollt Fuß einer 15-jährigen Passantin
Zwar herrschte auf der Bahnhofsstraße Schrittgeschwindigkeit, doch die Autofahrerin konnte trotzdem nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die junge Fußgängerin hatte die Straße nur wenige Meter neben eines Zebrastreifens überquert.
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Bei einem Verkehrsunfall in Bad Sobernheim ist eine junge Frau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 15-Jährige am Freitag, 8. Mai, gegen 7.25 Uhr auf der Bahnhofsstraße unterwegs. Dort bewegte sich der Verkehr wegen eines Staus nur mit Schrittgeschwindigkeit.