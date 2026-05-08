Unfall in Bad Sobernheim Auto überrollt Fuß einer 15-jährigen Passantin 08.05.2026, 12:11 Uhr

i Symbolfoto Polizei Marcus Brandt/ dpa. Marcus Brandt/dpa

Zwar herrschte auf der Bahnhofsstraße Schrittgeschwindigkeit, doch die Autofahrerin konnte trotzdem nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die junge Fußgängerin hatte die Straße nur wenige Meter neben eines Zebrastreifens überquert.

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Sobernheim ist eine junge Frau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 15-Jährige am Freitag, 8. Mai, gegen 7.25 Uhr auf der Bahnhofsstraße unterwegs. Dort bewegte sich der Verkehr wegen eines Staus nur mit Schrittgeschwindigkeit.







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