Kurz nach sieben Uhr geriet am Dienstagmorgen an einer Zapfsäule an der Tankstelle Waldlaubersheim ein Fahrzeug in Brand. Durch die schnelle Reaktion der Mitarbeiter hielt sich der Schaden in Grenzen.

Einen Riesenschreck in der Morgenstunde erlebten eine niederländische Autofahrerin in Begleitung ihrer beiden Kinder und weitere Kunden sowie die Mitarbeiter der Tankstelle Waldlaubersheim. Das Fahrzeug der Frau, die auf dem Weg in den Urlaub war, geriet in Brand, nachdem sie kurz nach sieben Uhr an einer Zapfsäule an der Tankstelle am Rasthof Waldlaubersheim vorgefahren und ausgestiegen war.

i Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnelll unter Kontrolle. Feuerwehr Stromberg

Tankstellenmitarbeiter reagierten schnell

Die Fahrerin und die Kinder konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, bevor der Wagen und die Zapfsäule in Vollbrand standen. Ein anderer Autofahrer, der vor Ort war, begann sofort mit seinem Feuerlöscher zu löschen. Die Betätigung der Not-Aus-Automatik, die die Zufuhr von Benzin und Diesel zu den Zapfsäulen unterbricht, durch eine Mitarbeiterin der Tankstelle verhinderte eine Katastrophe größeren Ausmaßes. Die Feuerwehr der VG Langenlonsheim-Stromberg wurde um 7.14 Uhr alarmiert und die ersten beiden Einheiten waren sechs Minuten später mit Wehrleiter Bernhard Schön vor Ort, der die Einsatzleitung übernahm. Insgesamt waren 24 Aktive der Einheiten Waldlaubersheim, Windesheim und Stromberg sowie der Feuerwehreinsatzzentrale im Einsatz. Sie konnten den Brand innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle bringen und führten danach Nachlöscharbeiten an Glutnestern im Fahrzeug durch.

Nach einer dreiviertel Stunde war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet. Durch das Feuer brannte das Auto komplett aus. Vollständig zerstört wurde auch die Zapfsäule durch den Brand und die Flammen beschädigten auch die Überdachung. Die Polizei geht nach Anhörung der Fahrzeugführerin und Auswertung der Videoaufzeichnungen an der Tankstelle von einem technischen Defekt als Brandursache aus. „Zum Glück kommen diese Fälle selten vor und das Personal an der Tankstelle hat sofort und vorbildlich reagiert“, sagt Wehrleiter Bernhard Schön dieser Zeitung auf Anfrage. Bei Ankunft der Wehrleute befanden sich bereits alle Kunden der Tankstelle und Gäste des Restaurants an der Sammelstelle.