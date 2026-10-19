Dienstreise des Kreuznacher OB Austausch über kommunale Energiewende war Schwerpunkt Harald Gebhardt 19.10.2026, 16:00 Uhr

i Der Direktor des Michelin-Werks Cuneo, Simone Rossi, bei der Präsentation vor der Werksbesichtigung. Die INMC-Konferenz findet alle zwei Jahre an wechselnden Standorten statt. Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Die Dienstreise von OB Letz und gleich zwei weiteren Führungskräften sorgt für Wirbel. Die Politik hat Fragen und will Antworten, in der Mitteilung der Stadt zur Michelin-Konferenz in Cuneo geht es um die Themen, die dort besprochen wurden.

Gleich drei Führungskräfte der Stadtverwaltung nahmen an der Konferenz des Internationalen Netzwerks der Michelin-Städte (INMC) teil, das vom 5. bis 9. Oktober im italienischen Cuneo stattfand: neben Oberbürgermeister Emanuel Letz dessen Büroleiterin Nathalie Herberger-Lamberty und Carsten Schittko, Leiter der Abteilung Stadtplanung.







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