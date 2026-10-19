Die Dienstreise von OB Letz und gleich zwei weiteren Führungskräften sorgt für Wirbel. Die Politik hat Fragen und will Antworten, in der Mitteilung der Stadt zur Michelin-Konferenz in Cuneo geht es um die Themen, die dort besprochen wurden.
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Gleich drei Führungskräfte der Stadtverwaltung nahmen an der Konferenz des Internationalen Netzwerks der Michelin-Städte (INMC) teil, das vom 5. bis 9. Oktober im italienischen Cuneo stattfand: neben Oberbürgermeister Emanuel Letz dessen Büroleiterin Nathalie Herberger-Lamberty und Carsten Schittko, Leiter der Abteilung Stadtplanung.