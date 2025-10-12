Schau historischer Modelle Ausstellung präsentiert Neues aus Alt-Kirn Armin Seibert 12.10.2025, 19:00 Uhr

i Abgebaut und wieder aufgebaut. Die Kirner Schlossmühle sollte von den Franzosen gesprengt werden. Der Müller baute sie ab und in Horbruch wieder auf. Armin Holzhäuser

Wer eintauchen will in das alte Kirn, sollte sich die Modellausstellung am 25. und 26. Oktober in der Dominik-Grundschule ansehen. Detailgetreu wird das Gerberviertel, die hochherrschaftliche Amalienlust oder das Kirn-Sulzbacher Pickendorf aufgebaut.

Wer kennt sie nicht, die Alteburg? Jenen mysteriösen Turm im Soonwald, der an eine verwunschene Burg erinnern soll, die es nie gab. Vielmehr war hier eine 70 mal 70 Meter große ebene Fläche von einer sechs Meter hohen Mauer umgeben. Eine Kelten-Trutzburg.







