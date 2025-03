Dreimal stand das Thema auf den Tagesordnungen des Gesellschaftsausschusses oder Stadtrats – nun ist die Einführung eines Jugendbeirats, den der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) durchsetzen wollte, vorerst vertagt. Stattdessen soll es einen runden Tisch geben, um erst einmal niederschwellige Ideen zu sammeln, wie man junge Leute für ein Engagement in der Stadt und der Kommunalpolitik begeistern kann. Dazu wird Stadtchef Ruegenberg auf Wunsch des Gesellschaftsausschusses Vertreter von Vereinen, Kirchen, Schulen, Stadt, Verbandsgemeinde und Internationalem Bund (IB), der das Jugendzentrum in der Felkestadt betreibt, bitten.

So weit war der Gesellschaftsausschuss zwar schon bei seiner Sitzung Ende Januar gekommen, als erstmals über das Thema Jugendbeirat diskutiert wurde. Doch Ruegenberg, der als eines seiner Wahlversprechen die Einführung eines solchen Gremiums angekündigt hatte, wollte an der Idee und dem Erlass einer entsprechenden Satzung festhalten. Dies hatte er auch Anfang Februar im Stadtrat deutlich gemacht.

Nun ging das Thema also in die dritte Runde, nun wiederum im Gesellschaftsausschuss – zum Unmut einiger Ausschussmitglieder. „Wieso steht das Thema Jugendbeirat wieder auf der Tagesordnung?“, kritisierte Volker Kohrs (Grüne), schließlich habe der Gesellschaftsausschuss bereits „klar beschlossen, dass es zunächst einen runden Tisch statt einer Satzung geben soll“. Ruegenberg entgegnete: „Das ist nicht mein Verständnis, was in der letzten Sitzung diskutiert wurde.“

Dem widersprachen mehrere Teilnehmer der Januar-Sitzung und Dorothee Rupp (SPD) erinnerte daran, dass der Beschluss gefasst worden sei, dass „wir stufenweise vorgehen wollen, um junge Leute für die politische Arbeit zu begeistern.“ Die langfristige Perspektive sollte ein Jugendbeirat sein, „aber der Weg dahin muss ein anderer sein“, sagte sie.

Social-Media-Kampagne der Ratsmitglieder?

Rupp hatte auch Ideen mitgebracht, wie die Kommunalpolitiker sich überhaupt erst einmal bei den jungen Sobernheimern bekannt machen können. So könnten sich die Ratsmitglieder über den Social-Media-Auftritt der Stadt vorstellen und kurz berichten, wie und warum sie selbst den Weg in die Politik gefunden haben. „Es geht darum, Identifikation zu schaffen. Denn echte Geschichten von Politikern motivieren“, ist sie überzeugt. Dies könne analog zu der Kampagne laufen, mit der sich vor einiger Zeit die Einzelhändler der Felkestadt im Projekt „Wir sind Felkestadt“ vorgestellt hatten.

Im zweiten Schritt könnte jede Fraktion ein bis zwei interessierte Jugendliche als politische Paten übernehmen, Einblick in die Fraktionssitzungen und die Entscheidungsprozesse geben oder auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung eigener Projekte. „Ob das ganz konkret dieser Weg sein sollte, bleibt dahingestellt, aber es ist ein Ansatz“, so Rupp zu ihren Ideen.

Volker Kohrs (Grüne) berichtete, dass in der Stadt Mainz alljährlich die achten Klassen vor den Haushaltsberatungen von den Vertretern der Stadt eingeladen werden, um gemeinsam Ideen zu sammeln, was umgesetzt werden kann. Nachdem der Haushalt stehe, gebe es auch ein Feedback an die Schüler, warum ihre Wünsche nicht oder nicht sofort erfüllt werden konnten.

Jugendforum: Mangelndes Interesse 2022

Martin Eicke (CDU) erinnerte daran, dass der Runde Tisch der Paul-Schneider-Gemeinde gemeinsam mit dem IB sehr konstruktiv gewesen sei, weil alle gesellschaftlichen Vertreter einbezogen worden waren. Wie berichtet hatte es im Herbst 2021 schon einmal ein solches Treffen gegeben und auch eine Onlinebefragung junger Leute durch den IB. Ziel war es, ein Stimmungsbild und die Themen zu ermitteln, die den Jugendlichen wichtig sind. Im zweiten Schritt sollte sich daraus die Motivation zur aktiven Mitgestaltung entwickeln. Gefördert wurde das Ganze durch das Bundesprogramm „Demokratie leben.“ Zwar zeigten sich einige Jugendliche damals grundsätzlich offen – doch letztlich kam das im nächsten Schritt geplante Jugendforum mangels Interesse nicht zustande.

Ruegenberg will Einladung verschicken

Patricia Graul (WG Ruegenberg) unterstützte ebenfalls ein stufenweises Vorgehen und einen konkreten Handlungsplan: Sonst sei „die Satzung ein totes Pferd“. Rupps Vorschlag der Social-Media-Steckbriefe von Ratsmitgliedern ging ihr indes zu weit. „Mir ist der Anteil an der eigenen Vermarktung als Politiker viel zu hoch.“ Ihr Fraktionskollege Norbert Gebhardt erinnerte sich hingegen noch positiv an die Einzelhändler-Kampagne.

Er schlug ebenso wie Matthias Bregenzer (SPD) vor, den anstehenden Umbau des Freizeitparks als Aufhänger zu nutzen. So könnten junge Leute vor Ort über die einzelnen geplanten Bauabschnitte informiert werden und gegebenenfalls noch Mitsprache bei der Auswahl der Fitnessgeräte und anderen Einrichtungen bekommen. Außerdem könnten sie bei einzelnen Projekten selbst mit anpacken, etwa beim Bau der Sitzflächen auf der alten Waschbetonumrandung des achteckigen Beets. „Die Jugendlichen, die damals bei den Workshops dabei waren, sind ja inzwischen schon gar keine Schüler mehr“, so Bregenzer, der aufs Neue junge Leute mit dem Thema Freizeitpark zu Aktivitäten locken will.

Letztlich ließ sich auch Stadtchef Ruegenberg von der einhelligen Meinung des Ausschusses überzeugen und stellte die Jugendbeirats-Satzung zunächst zurück. Er will nun alle genannten Gruppen zu einem ersten Runden-Tisch-Treffen einladen.

Höherer Zuschuss für Jugendhaus

Der Internationale Bund (IB) darf sich vorerst freuen. Im städtischen Haushalt ist nun doch die Aufstockung seiner Mittel um rund 35.000 Euro für das Jugendhaus enthalten. Bisher steuerte die Stadt rund 49.000 Euro für den Betrieb zu, 2025 werden es nun knapp 84.000 Euro – wenn der Haushalt genehmigt wird. Getragen wird die Einrichtung von Kreis, Land und Stadt. Doch da sich die Zuschüsse der ersten beiden seit Jahren nicht verändert haben und zugleich die Personal- und Sachkosten der Einrichtung steigen, kann das IB die Deckungslücke laut Leiterin Nadine Giusto nicht mehr durch andere Töpfe ausgleichen. Das Jugendhaus besteht seit 1996 und feiert 2026 seinen 30. Geburtstag. Zielgruppe sind alle zwischen zwölf und 27 Jahren. Im Jahresschnitt besuchen 207 Jugendliche das Zentrum, darunter 73 Mädchen. Insgesamt zählt die Einrichtung übers Jahr 3948 Besuche. Ein Anziehungspunkt ist der Kraftraum, aber auch die vielfältigen Veranstaltungen und die Hilfe bei Hausaufgaben oder Bewerbungen.