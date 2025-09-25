Sobernheimer Synagogenplatz Ausschuss stoppt 40.000-Euro-Lichtkunstprojekt 25.09.2025, 17:00 Uhr

i Die Umgestaltung des Synagogenplatzes ist auf der Zielgeraden. Ein Lichtkunstprojekt, das die Fassaden von Synagoge, Amtsgericht und Malteserkapelle künstlerisch ins Bild rücken sollte, wird allerdings nicht realisiert. Stefan Munzlinger

Historische Fassaden aus vielen Epochen reihen sich rund um den neu gestalteten Synagogenplatz aneinander. Doch ein Lichtkunstprojekt, das die Gebäude illuminieren sollte, fiel im Gesellschaftsausschuss durch. Dafür gab es viele Argumente.

Rund 40.000 Euro sollte das Lichtkunstprojekt kosten, das den neu gestalteten Bad Sobernheimer Synagogenplatz abends optisch hätte gestalten sollen. Doch der Gesellschaftsausschuss stoppte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) vorgeschlagene Projekt.







