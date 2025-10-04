Bereits im Frühjahr wurde über mögliche Livestreams von Ratssitzungen diskutiert. Nachdem es nun eine Änderung in der Gemeindeordnung gibt, befasste sich der Haupt- und Finanzausschuss erneut mit dem Thema, dem die Mehrheit ablehnend gegenübersteht.
Für die Sitzungen des Verbandsgemeinderates Nahe-Glan und der Ausschüsse ist in der Theorie eine Liveübertragung möglich. In der Sitzung vom 30. April des Haupt- und Finanzausschusses wurde ein mögliches Konzept mit dem Anbieter ParlamentsTV, einem Unternehmen aus dem hessischen Maintal, vorgestellt.