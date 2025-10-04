Diskussion in der VG Nahe-Glan Ausschuss lehnt Liveübertragungen der Ratssitzungen ab 04.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses stehen einem Livestream mehrheitlich ablehnend gegenüber. Lena Reuther

Bereits im Frühjahr wurde über mögliche Livestreams von Ratssitzungen diskutiert. Nachdem es nun eine Änderung in der Gemeindeordnung gibt, befasste sich der Haupt- und Finanzausschuss erneut mit dem Thema, dem die Mehrheit ablehnend gegenübersteht.

Für die Sitzungen des Verbandsgemeinderates Nahe-Glan und der Ausschüsse ist in der Theorie eine Liveübertragung möglich. In der Sitzung vom 30. April des Haupt- und Finanzausschusses wurde ein mögliches Konzept mit dem Anbieter ParlamentsTV, einem Unternehmen aus dem hessischen Maintal, vorgestellt.







