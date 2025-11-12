Kehrtwende in Bad Kreuznach Ausschuss lehnt Hotelneubau auf dem Kauzenberg ab 12.11.2025, 19:00 Uhr

i Diese Fotomontage zeigt, wie ein Hotelneubau auf dem Kauzenberg aussehen könnte. Der Fachausschuss hat die Pläne dafür jetzt aber fast einstimmig abgelehnt. Fotomontage Stadtverwaltung

Kehrtwende: Die Neubaupläne für ein Hotel auf dem Kauzenberg haben im Bad Kreuznacher Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr eine klare Abfuhr bekommen.

Die Neubaupläne für ein Hotel mit mehreren Sandsteintürmen neben der Kauzenburg sind vom Tisch. Jedenfalls erst einmal. Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) sprach sich fast einmütig dagegen aus. Auch Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) stimmte letztlich mit Nein, obwohl er weiter von einem „mutigen und ambitionierten Projekt“ sprach.







